Kiadták a legmagasabb riasztást, a katasztrófavédelem azt kéri, mindenki maradjon otthon + videó

Az erős széllökések veszélye miatt több Balaton környéki járásban a legmagasabb, harmadfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat – számolt be az MTI. A veszélyjelzés szerint tovább erősödik az északnyugati szél, amely napközben egyre inkább északira fordul. Az országban sok helyen lehet óránként 70 kilométeres erősséget meghaladó széllökés.

Erősen viharos, óránként 90–100 kilométeres erősségűnél nagyobb szélrohamok elsősorban a Dunántúlon, a Duna vonalának környezetében, valamint az északkeleti tájakon, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben várhatók. A Dunántúli-középhegységben, főként a Bakonyban, a Mecsek környékén és a Balaton térségében óránként 110 kilométer erősségű, vagy azt meghaladó lökésekre is lehet számítani.

Ezért Baranya, Fejér, Somogy, Veszprém, Zala vármegye területére a legmagasabb, harmadfokú, piros figyelmeztetést

adott ki a meteorológiai szolgálat. Itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránként 110 kilométeres sebességet. Az ajkai, balatonalmádi, balatonfüredi, enyingi, fonyódi, keszthelyi, marcali, siófoki, tapolcai, veszprémi és várpalotai járás területén a harmadfokú riasztást is kiadták.

Másodfokú, narancs figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas vármegye területén,

ahol a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométeres óránkénti sebességet.

Hozzátették: az időjárási helyzetre tekintettel nőhet a piros fokozattal figyelmeztetett, illetve riasztott területek nagysága.

Vihar a Balatonnál

Fotókat és videót tett közzé a viharos Balatonról a LikeBalaton. Szombat reggel Fonyódnál 104 kilométeres óránkénti széllökéseket mértek. A hullámok helyenként elérik az egyméteres magasságot.

Siófokon hatalmas szélviharral kell megbirkózni a parton. A hullámokban érkező széllökések a partra fröcskölik a vizet. A februári viharban hol sötét felhők rohannak az égen, hol kisüt a nap – írja a lap.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 102 kilométeres óránkénti sebességgel fújt a legerősebb szél Balatonberényben. Az előrejelzések szerint délutánra akár ennél is erősebb szél várható.

Óvatosan az utakon

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet: a meteorológiai előrejelzések szerint szombat éjfélig az ország területén több helyen viharos szélre és havas esőre, havazásra kell számítani, emiatt csúszós, jeges utakra, csökkent látótávolságra kell készülni. Azt kérték, hogy mindenki kellő körültekintéssel közlekedjen a viharos szélben a fák, fasorok, állványzatok közelében.

A balesetek megelőzése érdekében a legjobb, ha a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki otthon marad

– javasolták. Aki mégis útra kel, indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről, az útviszonyokról, és csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival induljon el. Az autóba tankoljon a szokásosnál több üzemanyagot, és vigyen magával feltöltött mobiltelefont – tanácsolta a katasztrófavédelem.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a meteorológiai szolgálat oldalán, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján található információ. A katasztrófavédelem a mobiltelefonokra ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazásán, a VÉSZ-en keresztül is tájékoztatást ad.

Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot – emlékeztettek.

Arra is figyelmeztettek, hogy megnőhet a szén-monoxid miatti riasztások száma is. Megfordulhat a kéményben az áramlás, mert a szél visszafújja a füstgázt a kéménybe, és a nyílt égésterű fűtőeszközöknél szén-monoxid keletkezhet. Ezért fontos a mérgezés figyelmeztető tüneteire is ügyelni.

Fákat dönt ki a szél

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint sok munkát ad a viharos erejű szél a tűzoltóknak. A Dunántúlon és a fővárosban jellemzően kidőlt fákhoz és leszakadt vezetékekhez riasztják az egységeket.

Mosonmagyaróváron egy házra dőlt fa miatt kértek segítséget a Gyári úton. A Rákóczi Ferenc utcában elektromos kábelre, a Gulyás Lajos utcában az úttestre dőlt egy-egy nagyobb méretű fa. Enese közelében, az M85-ös autóút 85-ös főúti csomópontjánál egy fa lombkoronája a sztráda felhajtójánál okozott fennakadást.

A fővárosban is számos helyen van szükség tűzoltók beavatkozására. Pesthidegkúton a közösségi közlekedést akadályozza egy kidőlt fa, a XII. kerületi Csörsz utcában szintén a forgalmat akadályozza egy kerítésre dőlt fa.

Lezárták a Normafát

A viharos időjárás miatt a Normafapark igazgatósága szombat délelőtt lezárta a Normafát – tájékoztatta az MTI-t a XII. kerületi önkormányzat sajtófőnöke.

Arató Zsolt közölte:

a Normafa területén viharos erejű szél tombol.

Ágak, gallyak szakadnak le a fákról, fák dőlhetnek ki. Az erdei utak jegesek, csúszósak, ezért a terület nem látogatható.

Fennakadások a közlekedésben

Zirc és Veszprém, valamint Dombóvár és Kaposvár között vonatpótló autóbuszok közlekednek, az M1-es autópálya Hanság pihenőjét mindkét irányban lezárták fakidőlések miatt – közölte a Mávinform és az Útinform szombat délelőtt.

Szombat reggeltől több dunántúli vasútvonalon is fakidőlések, felsővezetékszakadások akadályozzák a forgalmat, több szakaszon szünetel a közlekedés. A vonatok várakozásra kényszerülnek, helyenként pótlóbuszokra kell átszállni, az eljutási idő jelentősen megnő, akár többórás késések is kialakulhatnak

– közölte a MÁV. Azt kérték az utasoktól, hogy a meteorológiai riasztás miatt, a katasztrófavédelem által közzétett felhívásnak megfelelően

lehetőleg ne induljanak útnak.

A dunántúli vonalakon a vasúttársaság szakemberei a katasztrófavédelemmel közösen folyamatosan végzik a kárelhárítást, de a vonatközlekedésben jelentős fennakadások vannak – figyelmeztettek. Hozzátették: utazás előtt érdemes tájékozódni a MÁV honlapján, a Mávinform Facebook-oldalán vagy a Mávdirekt telefonos ügyfélszolgálatánál.

A Mávinform közösségi oldalán tájékoztatott, hogy szombat reggel fakidőlés miatt leszakadt a felsővezeték Dombóvár alsó és Csoma–Szabadi között. A helyreállítás délre várható, ezért Dombóvár és Kaposvár között pótlóbuszokat állítanak forgalomba. Az átszállások miatt a Dombóvár–Gyékényes vonalon hatvan–kilencven perccel hosszabb eljutási időre kell számítani.

Fakidőlés miatt a Bakonyban is vonatpótló autóbuszok közlekednek a Győr–Veszprém vonalon, Zirc és Veszprém között.

Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya lébényi szakaszán, a 150-es kilométerszelvényben lévő Hanság pihenőt mindkét oldalon lezárták, mivel a viharos erejű szél nagy méretű fát döntött az elektromos vezetékre, és szünetel az áramszolgáltatás.

A rendőrség arról számolt be, hogy úttestre dőlt fa akadályozza a forgalmat a 61-es főút 75-ös kilométerszelvényénél, Kocsola térségében.

Még csak most jön az igazi tél

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előre jelzése szerint szombaton napközben eleinte felhős idő várható, délutántól pedig mindenhol jelentősen csökken a felhőzet. Keleten nagyobb, nyugaton kisebb eséllyel alakulhat ki zápor, hózápor. Az északnyugati szél szinte országszerte viharos, helyenként erősen viharos lesz.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 Celsius-fok között valószínű. Késő estére mínusz 5 és plusz 1 Celsius-fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az idei január volt a legcsapadékosabb és a második legenyhébb 1901 óta. Legutóbbi agrometeorológiai előrejelzésükben felhívták a figyelmet: a továbbiakban erős lehűlés várható, és még előttünk áll a tél leghidegebb szakasza.