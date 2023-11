Nők nyerték a Miss Universe-t, de a „férfi szépségkirálynők” sem csalódottak

Hétvégén El Salvador adott otthont a Miss Universe 2023 döntőjének, amely több szempontból is történelmet írt. Arra 2018-ban ugyan már volt példa, hogy egy transznemű mérette meg magát, most először azonban ketten is voltak: a holland és a portugál versenyző.

Rikki Valerie Kolle már azzal a címlapokra került, hogy nyáron Hollandia szépségkirálynőjévé választották. A felháborodott internetezők valósággal szétszedték, amiért egy biológiai férfi nyert, és ezzel elvette a lehetőséget biológiai nők elől. A mögötte végző második helyezett is úgy nyilatkozott, „idő kell neki”, hogy feldolgozza a történteket.

Történelmet írtak

A transzgender modell menetelése azonban El Salvadorban véget ért, a legjobb húszba sem jutott, azaz nem szerzett helyezést.

Szerepléséről Instagram-oldalán is megemlékezett. – Mennyire élveztem, és micsoda élmény volt, beleadtam mindent, és megmutattam magam. Boldog vagyok, és kiállok mindenért, amit tettem – írta. Hozzátette, ha nem is ért el helyezést, az ő fejében a csúcsra ért.

Láthatóvá tettem a közösségemet ezen a hatalmas színpadon. Átadtam az üzenetem, és felhívtam rá a figyelmet

– magyarázta, nem is titkolva, hogy a hírverést a transzneműség elfogadtatására akarta felhasználni. „Nemzeti ruhájának” is szivárványszínű darabot választott:

Nem volt egyedül, El Salvadorban ugyanis Portugáliát egy másik biológiai férfi, Marina Machete képviselte. Ő az első húsz legszebb lány közé is bekerült – ezért „holland nővére” gratulált is neki. A portugál versenyző is bevallottan dolgozik azon aktivistaként, hogy minden magát transzneműnek valló megkapja a neki szükséges orvosi kezelést.