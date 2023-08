Itt élnek a föld legszebb női – a plasztikai sebész elárulta, miért

– A plasztikai sebészet szépészeti ága talán közismertebb, kevesebb szó esik az úgynevezett helyreállító műtétekről. Mi a különbség a kettő között?

– A plasztikai sebészet két fő ága – az esztétikai és a helyreállító – elvileg különállónak tekinthető. A gyakorlatban viszont ez messze nem ennyire egyértelmű. Maga a „plasztika” kifejezés a görög „plasztikosz” – tehát „alakítani”, „formálni” – szóból származik, ennek megfelelően célja az emberi test alakítása és formálása. A nyelvújítás korabeli magyaros megfelelője a „képző sebészet”, mellyel kapcsolatban Balassa írt könyvet az 1800-as évek derekán. A rekonstrukciós plasztikai sebészet célja a működésében és megjelenésében normálisnak tekinthető állapot (újra)kialakítása vagy helyreállítása. Egy ki nem fejlődött – soha ki nem alakult – fül kialakítása didaktikailag konstrukciós műtét lenne, valójában azonban ezt is rekonstrukciós műtétnek hívjuk. Indoka lehet veleszületett vagy fejlődési rendellenesség (például ajak- vagy szájpadhasadék), trauma (pl. égési sérülés), vagy pedig a test megváltozásával járó kórkép, illetve gyógykezelés (így idetartozik a mellrák utáni emlőrekonstrukció is). A helyreállító plasztikai beavatkozásokra afféle „misztikumként” tekintenek a köztudatban, legitimitásukat pedig világszerte az is alátámasztja, hogy szigorú szabályozás mellett bizonyos esetekben államilag finanszírozottak.

Az emberiség igénye már évezredekkel ezelőtt megjelent plasztikai sebészeti módszerekre, a helyreállító eljárások fontossága mellett már nagyon korán felmerült a szükség az esztétikai beavatkozásokra is.

A műtétek ezen kettős tulajdonsága azonban általában soha nem volt elválasztható egymástól, a helyreállítás során mindig törekedtek a lehető legelfogadhatóbb megjelenés kialakítására, a pusztán esztétikai beavatkozásokkal pedig a lélek problémái álltak helyre.

Angolul „cosmetic”, azaz szó szerint „kozmetikai” jelzővel illetik azokat a beavatkozásokat, amelyek célja a funkcionális, normális és fizikailag egészséges állapot szépítése, tökéletesebbé tétele, adott esetben fiatalítása (ez gyakran egyet jelent a szépítéssel). Talán a kicsit megtévesztő megnevezés és az esztétikai motiváció együttese lehet az oka annak a széles körben elterjedt tévhitnek, miszerint plasztikai sebészeti ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező specialisták, többek között kozmetikusok vagy bőrgyógyászok is végezhetnek olyan injekciós kezelésből álló beavatkozásokat – vagy rosszabb esetben akár kisműtéteket –, amelyek egyértelműen és kizárólag a plasztikai sebészet hatáskörébe tartoznak. Ma Magyarországon van olyan kozmetikus, aki hialuronsavas ajaknagyobbítást végez, és 2017 végéig még az ÁNTSZ sem tudott mit kezdeni vele. A lehető legtökéletesebb, ugyanakkor legtermészetesebb végeredményhez az alapvető orvosi felkészültség mellett elengedhetetlen a naprakész plasztikai sebészeti szaktudás, a szakma művelésével egyre inkább kifinomuló térlátás és formaérzék, továbbá a páciens egyéni anatómiai adottságait és igényeit figyelembe vevő tervezőképesség.

Pataki Gergely. Fotó: Kurucz Árpád

A szépészeti beavatkozások klasszikus példája a mellnagyobbítás, amire sokan úgy gondolnak, mint „úri passzióra”: ha egy hölgy nem elégedett a méretével, akkor „csináltat nagyobbat”.

Igen ám, de mi a helyzet akkor, ha az egyébként egészségesnek tekinthető mell térfogata, formája vagy állaga olyan lelki megpróbáltatást jelent a tulajdonosa számára, hogy emiatt mind nőként, mind pedig emberként kevesebbnek érzi magát? Mi a helyzet azokkal a mellfejlődési rendellenességgel élő nőkkel, akik kamaszkoruk óta látják és tudják, hogy „valami nem stimmel”, ám a problémájuk nem klasszikus értelemben vett betegség, „csupán” súlyos alaki eltérés? Mi a helyzet azokkal az édesanyákkal, akiknek egy vagy több szülés után annyira megváltozott a testük, hogy már furcsának és idegennek érzik, az ebből fakadó állandó lehangoltság pedig ördögi körbe kényszeríti őket, mert a családjuknak sem tudják a „régi”, „igazi” önmagukat adni? És hogy ne csak a nőkről szóljunk…

Mi a helyzet azokkal a férfiakkal, akik genetikai okok miatt hamar kopaszodnak, és a hajkoronájuk elveszítése egyúttal a férfiasságuk, a magabiztosságuk elveszítését is jelenti?

A plasztikai sebészet célja minden esetben a test és a lélek harmóniájának megteremtése, helyreállítása. Úgy gondolom, éppen ezért lehetetlen elválasztani egymástól a rekonstrukciós és az úgynevezett szépészeti beavatkozásokat.

Nem tudok olyan példát mondani, amikor a helyreállítás eredménye ne lenne egyben esztétikusabb is, vagy a szépítő célzat ne vonna maga után egyfajta nagyon komoly, más eszközökkel jóformán kizárt, általánosságban értett „helyrebillenést”. Ugyanígy egy fiatalító műtét során maximálisan igyekszünk a formák mellett pl. az arc funkciójának megőrzésére, vagy adott esetben javítására.

Ezért szoktam mondani, hogy nekem ugyanúgy öröm, ha egy égési sérülések után helyreállított kezű kisgyermek rám mosolyog, mint amikor egy mellnagyobbításon átesett hölgy immár magabiztosan, boldog és harmonikus kisugárzással érkezik a kontrollra.

Az emberek gyakran beleesnek abba a csapdába, hogy kívülállóként megítélik, szerintük mennyire van szüksége a másiknak az adott beavatkozásra. Márpedig ennek a feltárására komoly plasztikai sebészeti konzultáció szükséges, ahol a jelenlegi állapot felmérése mellett alaposan elemezzük az elérni kívánt eredményt, és a műtéti vagy nem műtéti lehetőségeket. A cél, hogy a páciens kiegyensúlyozottan élhessen a saját testében. Ennek multiplikátor effektusa is van, hiszen az önmagunkkal való harmónia közvetlenül kihat a környezetünkre. A mi hívatásunk egyik legnagyobb szépsége az élmény, amikor egy-egy kontrollon vagy köszönőlevélben valaki beszámol róla, hogy milyen pozitív irányban változott az élete. A mi szakmánk nagyon szerencsés, mert ez a változás és öröm sokszor nagyon gyorsan, valamikor néhány hét alatt elérkezik. Mi ez, ha nem az élet jóságának és szépségének helyreállításának része? Hiszen ezzel került a páciensünknél minden a helyére!

– Ön vezetője volt annak a Cselekvés Alapítvány orvoscsapatának, amely egy fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikerpárt választott szét. Tartja velük azóta a kapcsolatot, hogy vannak?

Rabeya és Rukaya a műtét előtt. Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány/Bemer Miklós

– Folyik a rehabilitáció. Rabeya óriásit fejlődött az elmúlt egy évben, értelmi fejlettségi szintje majdnem korának megfelelő, így reménykedünk, hogy teljes életet élhet. Mindent megteszünk azért, hogy Rukaya is elérje a lehető legjobb állapotot, ám vele kapcsolatban felelőtlenség lenne találgatásokba bocsátkozni. Az ő javulása sokkal lassúbb, de biztató, hogy folyamatos. Az évek óta zajló szakszerű rehabilitáció és fejlesztés mellett is úgy látjuk azonban, hogy a tudomány mai állása szerint csak segítséggel tud majd élni a jövőben is. Mi mindenesetre nem adjuk fel, nemcsak bízunk a kislány javulásában, de aktívan meg is teszünk érte minden tőlünk telhetőt.

A járvány miatt életbe léptetett utazási korlátozások időszakában is ötször voltunk kint, és folyamatosan figyelemmel kísértük az ikrek állapotát videóhívások és rendszeres online konzíliumok segítségével is.

Erre, valamint magára a színvonalas rehabilitációra is van lehetőség Bangladesben. Méghozzá alapítványunk, a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány szervezésében a Semmelweis Egyetem Pető András Karának állandó közreműködésével, amelynek a konduktora, Sirályné Hardi Margit, Gitta Bangladesben két ízben is egy-egy hónapot töltött kint, és foglalkozott a kicsikkel és szüleikkel. Bangladesi foglalkozásterapeuta és gyógytornász szintén állandó jelleggel segíti a gyerekek rehabilitációját.

Tartjuk a kapcsolatot a családdal, rendszeres beszámolókat kapunk a lányokról.

Évente többször utazik ki orvoscsoportunk, hogy felmérjük az állapotukat, és elvégezzük az aktuális műtéteiket, más rászoruló, főleg égési sérült vagy fejlődési rendellenességgel született páciensek ellátásával egyidejűleg.

Rabeya és Rukaya dakkai kórházi otthonukban. Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány/ Bemer Miklós

– Tapasztalatai szerint melyek manapság a legkeresettebb beavatkozások Magyarországon?

– Az arcfiatalítás, a mellnagyobbítás, valamint a sajátzsír-átültetéssel történő testkontúrformálás a növekvő számú és legnépszerűbb plasztikai sebészeti beavatkozások közé tartozik, tehát elkönyvelhetőek egyfajta „trendként”. A trendeket pedig a már említett közösségi média és a reklámok világa generálja, emellett persze a „mainstream” média is, például a magazinok és a televízió. Nem véletlenül van hírértéke annak, amikor egy hírességről a maga hétköznapi valójában láthatunk fotókat:

a vörös szőnyegen vagy a közösségi médiában látható imázs mögött ugyanis rengeteg munka – és utómunka! – van.

Ha a plasztikai sebészet eszköztárát nem nézzük – amellyel a celebek jelentős része bevallottan és szívesen él –, akkor is elmondható, hogy akár egy profi smink vagy frizura is képes lehet az arc optikai átformálására. A hírügynökségek által közzétett képek esetében pedig gyakori, sőt szinte alapvető elvárás a szépet még szebbé varázsoló digitális utómunka. Ami pedig a közösségi médiában való jelenlétet illeti, a különböző „filterek” és más könnyen elérhető retusálási lehetőségek miatt előfordulhat, hogy az utcán fel sem ismernénk azt az embert, akinek naponta lájkoljuk a fényképeit. Amikor tehát egy páciens valamelyik hírességet mutatja mintaként a plasztikai sebésznél, fontos emlékeztetni rá: irreális elvárás, hogy egy hús-vér ember a maga háromdimenziós valójában akár csak részleteiben úgy nézzen ki, mint valaki másnak a gondosan megkomponált – gyakran digitálisan átalakított – kétdimenziós képmása.