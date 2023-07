Először vallott érzéseiről a lány, akit egy transznemű győzött le a holland szépségversenyen

Nemrégiben a Plus jeden den című szlovák napilapnak a szlovák felmenőkkel rendelkező modell részletesebben is kifejtette, hogyan élte meg a történteket. Elismerte, hogy az elmúlt hetei meglehetősen zavarosan alakultak, miután a szépségverseny hirtelen világszenzációvá vált.

Elárulta, hogy a szervezők elégedetlenségüket fejezték ki, amiért a többi versenyző nem támogatta elég határozottan a nyilvánosság előtt döntésüket.

Sietett ugyanakkor hozzátenni, hogy neki személy szerint semmi gondja nincs a transznemű győztessel, Rikkie Valerie Kolléval. Mint mondta, a verseny alatt volt alkalma közelebbről is összebarátkozni vele, és egy nagyon kedves lányt ismert meg személyében. Szerinte nem is érdemli meg a rá zúduló gyűlöletet, egyébként is mindenkihez tisztelettel és kedvességgel kellene viszonyulni.