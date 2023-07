Hogyan indulhatott egyáltalán egy transznemű férfi egy női szépségversenyen?

Ami azt illeti, az első „úttörő” Jenna Talackova volt, aki 2012-ben ment volna perre, miután kizárták a Miss Kanada szépségversenyből.

A biológiai férfiként született Talackova elmondása szerint 14 esztendősen ébredt rá arra, hogy nő, és 19 évesen hajtottak rajta végre nemátalakító műtétet. Öt évvel később már úgy döntött, regisztrálja magát a Miss Kanadán, ahol nemeként a transzgendert jelölte meg. Indulását azonban nemzetközileg letiltották, azzal az indoklással, hogy a szabályok szerint csak „természetesen nőnek született személyek” állhatnak a kifutóra. Amikor ügyvédhez fordult, a Miss Universe még a per előtt meghátrált azzal a kibúvóval, hogy lehetővé teszik versenyzését mindadig, amíg ezt a rendező ország törvényei megengedik.

Jenna Talackova végül a legjobb 12 közé is bejutott, a legszebb öt közé azonban már nem fért be.

A nagy médiavisszhangot kiváltó eset után a szervezet felülvizsgálta szabályait, és 2013-tól világszerte lehetővé tették, hogy transzgenderek is megméressék magukat. Ekkoriban a Miss Universe társtulajdonsa volt Donald Trump is, aki néhány nyilatkozatában beszélt arról, hogy nincs a változtatás ellen. Emiatt később politikai támadások is érték, elnöksége alatt viszont már világossá tette, hogy nem támogatja, hogy biológiai férfiak együtt versenyezzenek nőkkel – bár ő főként a sportokról beszélt.

Transzgender tulajdonos

A Miss Universe-t 2015-ben egy thai és nyíltan transzgender üzletember, Anne Chakrajutathib vásárolta meg 20 millió dollárért.

Visszaemlékezései szerint gyermekkorában egy fiúiskolába járt, ahol gyakran támadások célkeresztjébe került lányossága miatt. Később üzleti sikerei után állítólag egymillió dollárt költött különféle nemátalakító műtétekre és egyéb eljárásokra, hogy nővé válhasson. Vagyonát a Forbes 2020-ban 210 millió dollárra becsülte, amivel a harmadik leggazdagabb transzgender volt a világon. Habár a Miss Universe megvásárlását üzleti okokkal magyarázta, arról is ismert, hogy a transzgender jogok lelkes aktivistája.

A közösségi médiában is rendkívül népszerű, az Instagramon majdnem hétmillió követője van (ezen egyébként önmagát két gyermek anyjaként is definiálja). Innentől viszont már nem volt kérdéses, hogy milyen irányt vesznek a szépségversenyek.

Elsők, de nem az utolsók

2018-ban már egy biológiai férfi, Angela Ponce írt történelmet, amikor Spanyolország szépeként vehetett részt a Miss Universe-en.

A nemzetközi döntőben már nem ért el helyezést, de eredményét így is óriási sikerként értékelte.

Néhány év múlva már az Egyesült Államokban is transzgender tudott győzni az egyik állami versenyen: Kataluna Enriquez 2021-ben Miss Nevada lett. A nemzeti döntőt azonban már nem tudta megnyerni, ami miatt csalódottságának adott hangot. Véleménye szerint a zsűri még nem állt készen arra, hogy őt hozzák ki szépségkirálynőként.

Sikere ellenére arról panaszkodott, hogy súlyos diszkriminációval nézett szembe, például nem kapott szobatársat, és egy doktor is külön megvizsgálta.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek a szabályok csak a legnagyobb, Miss Universe szépségversenyre és franchise-ra vonatkoznak. Egy ettől független versenyen, a Miss United States of America nevűn egy transzgender ügye a bíróságig jutott, amely arról határozott, hogy a szervezők nem kötelezhetők arra, hogy egy biológiai férfi is indulhasson.

Borítókép: Rikkie Valerie Kolle holland szépségkirálynő. (Forrás: Facebook)