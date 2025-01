Otthon is elkészíthető a Lidlben kapható csodaital

Időről időre mindig van valami, ami hirtelen világhírű csodaszerré válik, pedig hazájában már régóta, akár évezredek óta is ismert és fogyasztott alapanyag vagy élelmiszer. Nem is lehet lépést tartani az aktuális trendekkel, ám talán sokan hallottak már az ellentmondásos csodaitalnak számító kombucháról – írja a Mindmegette.

A kombucha egy fermentált élelmiszer, melynek alapja a cukros fekete tea, ami a belekerülő baktérium- és élesztőkultúra hatására válik savanykás, enyhén pezsgő itallá. Akár otthon is elkészíthető, ugyanis az érés folyamata során az angolul csak scobynak nevezett teagomba lebontja a cukrokat és átalakítja azokat összetettebb tápanyagokká, olyan aminosavak, enzimek, étkezési savak jönnek létre, melyektől a kombucha egyesek szerint igazi csodaital lesz.

A kombucha fogyasztása

A kombucha íze különleges, sokan pedig úgy hiszik, hogy a fogyasztásának van egészségre gyakorolt pozitív hatása, ám erre még nincs klinikai bizonyíték. A kombucha esetében nincsenek átfogó humánegészségügyi kutatások, a jótékony tulajdonságaira mindössze a tapasztalatok, illetve a laboratóriumi állatkísérletek eredményeiből következtettek. Ezek szerint a kombuchatea fogyasztásának lehet immunerősítő, rákellenes hatása, segíthet a cukorbetegség során, és méregtelenítésre is alkalmas.

Habár otthon is elkészíthető, de nemcsak időigényes, hanem picit macerás is, főleg a teagomba beszerzése, így aki még sosem kóstolta, az először tegyen vele egy próbát. Most megvásárolható a kombuchaital háromféle ízben.

