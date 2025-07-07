Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал эксклюзивное интервью газете Magyar Nemzet

Вопрос: Действительно ли Россия стремится к достижению мира или все это - попытки выиграть время для корректировки своей военной стратегии – например, путем передислокации войск или мобилизации поставок к линии соприкосновения?

Ответ: Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала.

Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми – русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ.

Необходимо международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме. На повестке дня – задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмена антироссийских санкций, отзыв всех судебных исков против России и возвращение ее активов, незаконно арестованных на Западе.

Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании. Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу. Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла «Акт провозглашения независимости Украины», в котором была подтверждена незыблемость положений этой Декларации. Ссылка на «Акт провозглашения независимости» содержится в преамбуле действующей Конституции Украины.

Вопрос: Каково Ваше мнение о ситуации с мирными переговорами?

Ответ: По нашей инициативе и при содействии турецких партнеров в Стамбуле были начаты прямые переговоры с украинской стороной без предварительных условий. 16 мая и 2 июня состоялись два переговорных раунда. Сроки третьего раунда согласовываются. В рамках переговорного процесса достигнуты договоренности по ряду гуманитарных вопросов, связанных с обменом удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, в том числе тяжело раненых и больных, а также молодых солдат возрастом до 25 лет, репатриацией на Украину тел более 6 тыс. погибших военнослужащих для погребения.

Нам был передан список 339 детей, потерявших контакт со своими родителями или законными представителями. Это опровергает ложные пропагандистские утверждения Киева о 19 тысячах детей, якобы «похищенных» Россией. В отношении каждого ребенка, включенного в украинский список, проводятся необходимые проверки. Будет сделано все для воссоединения их с близкими.

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка готовится встречный список для передачи Киеву. Предварительно в нем 10 детей, находящихся на Украине, и 8 несовершеннолетних в странах Европы. Рассчитываем, что украинская сторона ответственно подойдет к проработке нашего списка и дети воссоединятся со своими родными в России.

Вопрос: Возвращаясь к первопричинам конфликта: Россия утверждала, что этнические русские подвергаются преследованию со стороны украинских властей. Кроме того, Россия ссылалась на перспективу членства Украины в НАТО как на причину для беспокойства. Почему Москва воспринимает это как угрозу, с учётом того, что НАТО является оборонительным альянсом?

Ответ: Русских на Украине преследовали и убивали. Такой курс был взят сразу после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Захватившие власть националисты пообещали «утопить в крови» не принявший результаты путча русскоязычный Крым и направили на полуостров «поезда дружбы» с боевиками-неонацистами для расправы с крымчанами. В Одессе активистов, не согласных с новой властью в Киеве, сожгли заживо в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Никто из виновных в этом преступлении не наказан до сих пор, хотя личности преступников давно установлены, в т.ч. по общедоступным видеоматериалам. После 2014 года. украинские каратели убили более десяти тысяч русских и русскоязычных жителей Донбасса – невинных гражданских лиц.

Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре. В нарушение Конституции Украины и международных обязательств Киева в области защиты прав человека и нацменьшинств были приняты законы, запрещающие использование русского языка в сфере образования, науки, культуры, СМИ, рекламе, обслуживании и даже быту, а этнические русские, отказавшиеся отречься от своих предков и традиций, подверглись тотальной дискриминации.

Насильственную украинизацию испытали на себе и другие этнические группы, включая венгерскую, румынскую, польскую, болгарскую, армянскую, белорусскую, греческую. В Будапеште об этом прекрасно знают. Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении.

Помимо расистских и дискриминационных действий киевского режима в отношении всего русского на Украине, другой причиной конфликта стала многолетняя экспансия НАТО на восток, сопряженная с превращением Украины в военный плацдарм для сдерживания России.

Оборонительным союзом, как заявляют руководители стран НАТО, Североатлантический альянс давно не является. Военные авантюры в Югославии, Ираке и Ливии невозможно объяснить стремлением защитить территорию государств-членов. От кого там оборонялись страны НАТО? Кто на них нападал? Поэтому появление натовских баз на Украине и втягивание ее самой в воинствующий альянс представляет непосредственную угрозу нашей национальной безопасности.

Такое положение дел для нас было бы неприемлемо. Поэтому в конце 2021 года мы попросили США и НАТО предоставить России гарантии безопасности без изменения внеблокового статуса Украины. Наша инициатива была отвергнута. Запад продолжал «накачку» Украины вооружениями для силового решения вопросов Донбасса и Крыма. В итоге нам не оставили иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию. Уверен, что любая уважающая страна поступила бы в той ситуации точно так же.

Вопрос: На каком основании Россия заявляет о суверенитете над Крымом и четырьмя недавно аннексированными регионами?

Ответ: Использование термина «аннексия» в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной – Россией. Таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН. Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями.

Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность (п.4 ст. 2 Устава). При этом игнорируют право народов на самоопределение (п.2 ст. 1) и обязательство соблюдать «права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии» (п.3 ст. 1). Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов.

Напомню, что в 1970 г. – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого «имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки. Например, в 2021 году. В.Зеленский публично называл жителей Юго-Востока страны «существами», призвал их «ради будущего их детей и внуков убираться в Россию». Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение «домой» – в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может.

Вопрос: Мы также хотели бы спросить о российско-венгерских отношениях. Президент России В.В.Путин неоднократно называл их «прагматичными». Как это следует понимать в контексте текущего двустороннего сотрудничества?

Ответ: Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое, вопреки постоянному давлению со стороны натовского и есовского Брюсселя, придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной.

Невзирая на антироссийские санкции, развиваются двусторонние торгово-экономические связи. Продолжается успешная реализация флагманского проекта нашего сотрудничества – расширение и модернизация АЭС «Пакш». В настоящее время на площадке ведутся активные работы. Сооружение всех объектов строительно-монтажной базы станции предполагается завершить к концу 2025 года.

Планомерно осуществляются поставки российских углеводородов. Россия дорожит репутацией надежного поставщика, готова к взаимодействию с венгерскими партнерами по всем возникающим вопросам.

В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Вопрос: По сообщениям нескольких западных разведывательных агентств, существуют доказательства того, что Президент России В.В.Путин намеревается «оккупировать» Старый Свет или расширить российское влияние в Европе. Европейские политические лидеры часто повторяли эти заявления. Как Российская Федерация реагирует на такие обвинения? Наконец, когда Россия намерена «оккупировать» Европу?

Ответ: Подобные обвинения, действительно, имеют место быть. Мы их слышим. Возможно, выдвигающие их знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших «планах напасть на Европу» и, тем более, «оккупировать» ее, ничего не известно.

Если говорить серьезно, наверно, не далеки от истины те эксперты и аналитики, которые считают, что правящие круги стран Европы и Северной Америки усиленно создают из России образ врага, чтобы сплотить население, уставшее от социальных и экономических проблем. Постоянно демонизируют нашу страну при помощи манипуляций в информационном пространстве. В общественное сознание внедряют тезис о якобы вынашиваемых российским руководством имперских амбициях.

Вполне вероятно, что, раздувая мифическую российскую угрозу, они стремятся отвлечь внимание от своих неудач в решении реальных проблем. Таких, как инфляция, рост безработицы, падение реальных доходов граждан, нелегальная миграция и связанный с ней разгул преступности.

Нас печалит и тревожит, что именно «объединенная Европа» раскручивает маховик русофобии, перезапускает военно-промышленный комплекс и зовет на борьбу с Россией. Евросоюз ускоренными темпами из интеграционного объединения переродился в военно-политический блок, своего рода придаток НАТО. Это опасная тенденция, которая может иметь самые далеко идущие последствия для всех европейцев.