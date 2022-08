Gyurcsányék készülnek, de Orbán dallasi sikerétől sokkal inkább kikészülnek

Több fényt! – mint ismeretes, ezek voltak Johann Wolfgang von Goethe utolsó szavai. A világirodalom egyik legnagyobb költőjének halálos ágyán elsóhajtott kívánságáról, ha ma hangzana el, hallgatna a szabad, független, objektív német média. A 300 éve élt szellemóriás óhaja ugyanis tovább rontaná a német modell, a szankciós politika hitelét. A weimari poéta mondandójának nincs hírértéke – vélekednének egyhangúan a globalista üzleti körök kezében tartott lapok szerkesztői.

Az energiaválság kényszerű megszorításai közepette Németország éppen a kevesebb fény korszakát éli. Kikapcsolják az utcai közvilágítást, hideg vízzel zuhanyoznak, a nyílegyenes sztrádákon nyolcvannal döcögnek a felturbózott, benzinzabáló autócsodák, a polgári luxusotthonok temperált vizű akváriumaiban fáznak az egzotikus sziámi tigrishalak. És a jóléthez szokott, megszeppent embereknek a görcsös spórolás közben nem esik le a tantusz: az orosz–ukrán háborút a németek veszítik el.

Az elhibázott politikája ellenére is magukat szellemi fölényben érző progresszív liberális brüsszeli bürokraták régi trükkje, hogy a szolidaritásra hivatkozva próbálják akaratukat rákényszeríteni a gyengébb EU-s tagállamokra. A felelőtlen brüsszeli tücsök a tél közeledtével a szorgos, gyors észjárású magyar hangya bespájzolt gázkészletére ácsingózik. Logikájuk azonban hamis, mert a szolidaritás erényét gyakorolva például a multinacionális cégek adhatnának a kelet-közép-európai gyáraik munkásainak a nyugati üzemeikben dolgozó kollégáikhoz hasonló béreket. Ne csupán a gázt, a jövedelmeket is egyenlően osszuk el!

A gyűlölködés sötét vermében kínlódó, agonizáló hazai ellenzéknek is jól jönne a megvilágosodást hozó több fény. A realitás szellemének napvilága azonban egyelőre nem ragyog be házaik ablakán. A sorozatos választási kudarc következtében elveszítették a pozitív gondolkodás képességét. Olyanok, mint egy vándorcirkusz rosszindulatú közönsége. Lélegzet-visszafojtva nézik az akrobata miniszterelnök biztonsági háló nélkül bemutatott szaltóit, aki a járvány, az infláció, az aszály, a háború trapézai között repked, egyensúlyoz és időben elkapja a lengő rudat. Ámulnak, utálkoznak és borzadnak, azért szurkolnak, hogy végre fogjon mellé. Zuhanjon le, habár tudhatnák, hogy a végzetes mozdulat az egész cirkuszi sátrat felborítaná, maga alá temetve az ellendrukker publikumot is.

A sértődésből, irigységből, frusztráltságból adódó elvakult gyűlölet elnyomja a józan észt, átengedi a terepet a vágyvezérelt gondolatoknak. Mint például a benzinhiány miatt leállni kényszerülő mentőautókkal riogató MSZP-s elnökhelyettes vagy a teljes zavarodottság jeleit produkáló Vásárhelyi Mária. A liberális szociológus állítása szerint Orbán mentálisan megroggyant, kényszerszabadságba menekült, miközben a magyar miniszterelnököt éppen Dallasban tapsolta meg konzervatív hallgatóság. A ballib ellenzék vezére, Gyurcsány Ferenc is elszállt. Folyamatosan készül a kormányzásra. Ezzel a DK elnöke a Monty Python egyik jelenetében a Tarzan-film főszerepének kiválasztására meghirdetett válogatás féllábú jelentkezőjét idézi. Aki nem érti, hogy a zsűri miért kekeckedik, amikor ő nagyon is alkalmasnak tartja magát a szerepre.

Az ellenzék megnyilvánulásain akár jókat is derülhetnénk. Ám az ördög nem alszik. A háttérben munkálkodó sötét erők, kihasználva az aszály, az energiaválság nehézségeit, próbálnak újra és újra elégedetlenkedést szítani. A józan többség azonban nem dől be a hisztériakeltő próbálkozásoknak, a tüntetések kudarcba fulladnak. Gyurcsány Ferenc azért továbbra is igyekszik hívei lankadó harci kedvét felhevíteni, eszelősen hajtogatja: készülünk, készülünk.

Orbán Viktor elsöprő amerikai sikere láttán azonban az ellenzék agytrösztje nem annyira készül, sokkal inkább kikészül.

