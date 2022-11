Kiderült Orbán legádázabb ellenfelének ördögi terve

Mindenekelőtt azt, hogy a baloldali lobbicsoportok rendkívül jó munkát végeztek az Egyesült Államokban. Hiszen az nyilvánvaló, hogy ezek az adatok nem véletlenek, ebben kőkeményen benne van a baloldal tudatos munkája. Az amerikai baloldal tematizálja a közvéleményt, hiszen gyakorlatilag leuralta az összes információs csatornát. A nyomtatott médiától a televízión keresztül egészen a streamingszolgáltatók által sugárzott filmekig, sorozatokig. Tehát az amerikai emberek napról napra hamis képet kapnak, a baloldal által kreált mesterséges világot, amelyben sokkal magasabb a kisebbségek aránya, mint a valóságban. Ezért születtek a felmérésben ezek a megdöbbentő válaszok. Eljutottunk oda, hogy a valódi többség kisebbségnek érzi magát ebben a nemzetközi, liberális baloldal által kreált világban. Ez a kutatás gyakorlatilag lerántotta a leplet a baloldal ördögi tervéről. Kiderült végre fehéren-feketén, hogy mi a valódi céljuk.

A The American Conservative korábbi elemzéséből kiderül, hogy nem véletlen az sem, hogy az igazságszolgáltatás és az oktatás rendszerének megváltoztatásában dollármilliókkal elért sikerei után a tőzsdespekuláns, Soros György ráfordult az Egyesült Államok spanyol ajkú lakosságának politikai befolyásolására is. Ahogy írták, hatvanmillió dollárért megvásároltak a TelevisaUnivisiontól 18 spanyol nyelvű rádióállomást az Egyesült Államok legnagyobb spanyol ajkú lakosságával rendelkező nagyvárosaiban: Los Angelesben, New Yorkban, Miamiban, Houstonban, Dallasban és San Antonióban. Soros médiacsoportja így már az ország spanyol ajkú lakosságának egyharmadához jut el.

Úgyhogy nincs megállás, mindent és mindenkit befolyásolni akarnak. Ez ugyan egy amerikaiakat szondázó kutatás volt, de ne legyenek illúzióink: Magyarországon is ez a cél, Orbán legádázabb ellenfele már szövögeti ördögi tervét.

– Tisztán látszik, hogy erre megy ki a játék. Ezért állnak folyamatos támadás alatt a hagyományos, konzervatív értékek úgy, mint a vallás, a család vagy éppen a nemzeti identitás – gondolta magában Felhévizy, és gyorsan elküldte a YouGov kutatás linkjét pár barátjának, majd folytatta a böngészést a neten.

Borítókép: Soros György (Fotó: Europress/AFP)

