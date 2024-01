A SZAKÉRTŐ

Láttam néhány szakértőt, hogy ruhára varrt (tépőzáras) jelzésből vagy éppen a jelzés hiányából megmondta, hogy azok ott a fronton melyik sereghez, melyik alakulathoz tartoznak. Erről két dolog jutott eszembe. Az egyik egy orosz – ó bocsánat, szovjet filmsorozat, A tavasz tizenhét pillanata. Röviden, aki nem látta, a német hírszerzés és elhárítás központjában dolgozó, és a magas náci körökbe bejáratos szovjet kémről szól. Mily meglepő, a szovjet (nem orosz) tiszt német egyenruhában jár. Feltűnő is lenne a szovjet csillag a német vezérkarban. Tehát amikor értékeljük, hogy kin milyen jelzés van, azért ne hagyjuk ki a számításból, hogy az esetleg a megtévesztést szolgálja.

Na jó, mondja a mindenre elszánt szakértő, vajon honnan tudna szerezni bárki mondjuk orosz katonai alakulatjelzést, mint a Wagner-osztag, mert ezt nem osztogatják minden utcasarkon. De. Pontosan így van, minden utcasarkon hozzá lehet jutni, a legkisebb bazárban is. Sőt, az interneten is meg lehet rendelni, és még csak kutakodni sem kell nagyon. Mutatok is néhányat:

Ezeket a képeket az egyik legnagyobb webshopról vettem. Nyilván egy tankon vagy egy nagyobb harci járművön nem ennyire egyszerű ezt megoldani, mint a ruházaton, ahol egy tépőzáras jelvényt egy perc kicserélni másikra. De azért higgyük el, az sem lehetetlen.

