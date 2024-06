Putyin megint hülyét csinált Zelenszkijből

Tehát Putyin ajánlatát komolynak kell tekinteni, mert már az elején biztosan nyertes javaslat volt a saját javára. Miért? Mert tett egy „békeajánlatot”. Egy olyan „békeajánlatot”, amit Zelenszkij nem fogadhat el, mert ha belemegy, Putyin mindent megnyer, és Zelenszkijt elevenen nyúzzák meg. Ha elfogadja, Putyin nyert.

Vlagyimir Putyin orosz elnök beszél a külügyminisztérium vezetőségével folytatott megbeszélésen az új békejavaslatról és az Ukrajnával folytatott tárgyalásokról Moszkvában, Oroszországban 2024. június 14-én (Fotó: AFP/Anadolu/Sefa Karacan)

Ha nem fogadja el, akkor pedig ő lesz a rossz ember, és miatta folytatódik az öldöklés. Mit gondol az Ukrajna-fáradtságban szenvedő Európa? Kaptál egy békejavaslatot. Miért nem fogadod el? Nem hal meg több ember, lehet tárgyalni… Szóval Putyin ajánlata zseniális csapda volt. Minden szempontból az volt, látszik, hogy egy tapasztalt, ravasz politikus és egy gyenge színész csatája zajlik.

Pénteken Putyin tesz egy ajánlatot, de arra is odafigyel, hogy azt a sajtó azonnal terítse. Az egésszel nem foglalkozik többet néhány percnél, de mégis pillanatokon belül erről beszél a világ összes sajtója, szakértője és politikusa. Az időzítés profi. Hogyan kezdődik el a Zelenszkij által békecsúcsnak nevezett osztálykirándulás a világ egyik legszebb üdülőhelyén? Nem, nem Zelenszkijjel foglalkoznak, nem Ukrajnával, ahogy azt az ukránok gondolták, hanem mindenki az orosz elnök ajánlatáról mond véleményt. Mindenki arról beszél, hogy elfogadhatatlan. De az senkinek sem jut eszébe, hogy mondjon valami jobbat, csak annyit mondanak a „hatalmas” politikusok, hogy ez elfogadhatatlan. Összeültek egy Ukrajna-konferenciára, amit békekonferenciának neveznek, ahova szándékosan nem hívják meg az egyik felet a kettőből. Nehogy már őt is meghallgassák, még létre jönne a béke. Ezzel szemben mi történik? Mindenki a meg sem hívott fél ajánlatának visszautasításával van elfoglalva. Vagyis Putyin még a reflektorfényt is levette Zelenszkijről. Mi kell egy olyan ripacsnak, mint Zelenszkij? Reflektorfény. Nem kapta meg azt sem a politikusnak kifejezetten gyenge színészecske.

Putyin néhány perc alatt tette tönkre a nagy svájci álmot: hogy lett volna-e ebből jó kiút? Zelenszkijnek sehogy, de ezt a csapdát önmagának állította, amikor az oroszokat nem hívta meg a konferenciára.

Putyin és az orosz diplomácia úgy verte szét a svájci konferenciát, hogy meg sem hívták őket, hogy ott sem voltak. Mégis az egész konferencia viszonyulási alapja az ő pénteki békeajánlata lett.

Mit lát a külső szemlélő? Putyin békét akar, Zelenszkij nem. Bár ez nagyjából igaz is, de ha őszinték akarunk lenni, az orosz ajánlatot tényleg nehéz komolyan venni. De ugye a világ legnagyobb országa vezetőjének ajánlatát még sem érdemes elbagatellizálni. Zelenszkij belesétált egy csapdába, amiből nem is tudott kijönni. No persze egy kicsi pénzt szerzett megint, de maga a konferencia nem róla, a hőst alakító színészről szólt, hanem arról az orosz politikusról, akit az elmúlt két évben hat-hét alkalommal már temettek. Talán érdemes lenne mégis komolyan venni a világ legnagyobb országának vezetőjét akkor is, ha éppen nem ő a sztorink pozitív szereplője, sőt kifejezetten negatív. De semmiképpen sem jelentéktelen, ahogy ezt sokan gondolták korábban.

Ha valaki egy orosz nagymesterrel sakkozik, akkor kösse fel gatyáját. Hányszor kell még bebizonyítania Putyinnak, hogy ő irányít, ők irányítanak? Percek alatt rombolta le azt a reményt, amit a hetekig előkészített konferencia jelentett Zelenszkijnek. Érdemes lenne végre komolyan venni az oroszokat, és elkezdeni tárgyalni a békéről. Nem, nem a feltétel nélküli feladásról, hanem béke feltételeiről. Be kellene fejezni az ügyeskedést, mert mint látjuk, az öreg KGB-s róka ebben jobb. Marad, amit a magyar miniszterelnök javasol: azonnali tűzszünet és béketárgyalás. Vagy még nagyon sokan halnak meg egy reménytelen, kilátástalan harcban.