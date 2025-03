Kéretik eltöprengeni a strasbourgi bíróság ítéletén

Csak egy apró, jelentéktelen, átléphető hírecske lesz ez is a napi sz…rtengerben, amit ma nyilvánosságnak illik becézgetni, és úgy kell tenni örvendezve, mintha ennek bármi köze lenne a szabadsághoz, a demokráciához és a normális emberi élethez.

Pedig nincs.

„ELSŐ A NÉPBŐL

Nem hall az ember semmi izgató

Hírt, mintha sergünk ellent sem találna.



MÁSODIK A NÉPBŐL

És itthon is oly álmos minden ember,

Tán senki sem kohol már terveket,

Mint hajdanán, miknek kivitelére

A felséges nép torka kellene.

Ma reggel óta járom e helyet,

S szavazatomra nem akad vevő.



ELSŐ A NÉPBŐL

Unalmas élet, mit van tenni már?



HARMADIK A NÉPBŐL

Nem ártana egy gyönge kis zavar.”

Ilyen ez.

Jó öreg Madách Imrénk ezt is tudta, hiszen tudott mindent. Csak azt nem tudta, hogy majd jő idő, amelyben ezt fogják naponta kiszolgálni. Ezt, ezeket. És ennek lesz neve demokrácia, szabad és független nyilvánosság, szabad sajtó – nem tudta, mert nem tudhatta, hogy a Nyugat majd létrehozza a szabadság ocsmány, elborzasztó paródiáját, és gügyögni fog hozzá, miközben „mint hülyék orcáján a nyál”, úgy csorog ábrázatán „a kicifrált köd-jövendő” és a semmi.

Szóval, senki sem fogja észrevenni, hiszen „Mészáros és Várkonyi fogászati rendelőt fog nyitni” – hűha, micsoda skandalum, és ez még csak hagyján, de most figyelj, üzlettársuk is van, aki nem más, mint „a Schadl–Völner-ügy egyik elítélt végrehajtójának a testvére.”

Na most mondd!

Mert van testvére is. Sőt, van annak az elítéltnek anyja is meg apja is, a legfrissebb hírek szerint minden reggel felkelnek és kávéznak, pedig az elítélt szülei, hallatlan, de az elítélt anyjának testvérének a második fiának a gyereke pedig most megy nagycsoportba az óvodába, és a hírek szerint olyan cipő van rajta, ami 12 568 forint a boltban, miközben Észak-Borsodban van egy falu, ahol megfigyeltek több kisgyereket is, akik 3214 forintos cipőben nem mennek óvodába…

„ELSŐ DEMAGÓG

Odább! ez a hely itten az enyém.

Veszélyben a hon, hogyha nem beszélek.

(A nép helyeslést üvölt.)”

Így megy ez.

Kit érdekel hát, hogy ítéletet hirdetett az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), ami amúgy szintúgy egy sóhivatal, de, miképpen Fröhlich tanár úr, aki „szinte öntudatlanul feleltetni kezd”, néha ez az EJEB is, szinte öntudatlanul hoz egy helyes és fontos ítéletet is.

Most például ezt:

„Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön kihirdetett ítéletében elmarasztalta Ukrajnát a Majdan téren 2013–2014-ben tartott uniópárti tüntetésekhez kapcsolódó odesszai összecsapás ügyében, megállapítva, hogy az ukrán hatóságok nem tettek meg mindent a vonatkozó nyomozati eljárások ügyében és több esetben is megsértették a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot (…)”.

Ez eddig – gondolom – nem sokat mond, érdemes tehát felidézni, mi is történt akkoriban:

„Az ügy előzménye, hogy a 2014-es kijevi hatalomátvételt követően Odesszában oroszbarát Majdan-ellenes aktivisták, azaz a kijevi hatalomváltó tüntetéseket ellenzők sátortábort alakítottak ki. Kijev-párti ukrán radikálisok ezt május 2-án délután felszámolták, majd felgyújtották a Szakszervezetek Házát, ahol ellenfeleik menedéket kerestek. (…) A bíróság azt is hozzátette, hogy a rendőrség passzivitása a zavargások idején közismert tény. »A tűzoltóautók helyszínre érkezését szándékosan 40 percet késleltették, és a rendőrség nem avatkozott be, hogy segítsen az emberek gyors és biztonságos evakuálásában az épületből. Így az állam elmulasztotta az időben történő mentési intézkedéseket« – mondták ki a bírák. (…)

Az odesszai zavargásnak csaknem 300 sérültje és összesen 48 halálos áldozata volt: hattal lőfegyver végzett, 32-en füstmérgezésben haltak meg, 10-en pedig szörnyethaltak, amikor kiugrottak az égő épületből.”

Remélem, ahogy olvassák ezt a „hideg” és tényszerű beszámolót, összeugrik még a gyomruk. Mert hát, ez egy igazi náci pogrom volt, amelyet az azovos, banderista ukrán csőcselék hajtott végre oroszok ellen. Állami jóváhagyással és támogatással.

„A tűzoltóautók helyszínre érkezését szándékosan 40 percet késleltették” – kik is? Az ukrán hatóságok. Az ukrán állam.

S persze, „10-en pedig szörnyethaltak, amikor kiugrottak az égő épületből”, de ez így elég eufemisztikus, ugyanis aki nem halt meg azonnal, azt a banderista, azovos, náci ukrán csőcselék agyonverte.

Most végre, tizenegy év elteltével ítélet született ebben az ügyben.

Ami fontos egyfelől azért, mert „ (…) az EJEB ítélete rossz jel Kijev számára, mert »azt mutatja, hogy a mindenre kiterjedő engedékenység vélelme meghiúsul, és nemcsak az állampolgáraik és Oroszország, hanem a Nyugat előtt is felelniük kell majd a bűneikért«.”

De még fontosabb azért, mert

mindez az iszonyat eddig „orosz propagandának” volt minősítve. Pedig Nyikita Mihalkov dokumentumfilmjében is benne van. De mindeddig ennek mindössze annyi következménye volt, hogy Nyikita Mihalkovot a banderista, azovos ukrán nácik feltették a halállistájukra – e sorok írójával együtt. Érdekes kérdés: Vajon az ítélet után az EJEB is felkerül majd arra a halállistára?

S egy ennél még érdekesebb kérdés: Vajon ha valahol a világban amerikaiakat támadnának meg, lőnének és bombáznának, fosztanának meg minden joguktól, majd rájuk gyújtanának egy épületet, ahová bemenekültek a pogrom elől, s hagynák őket halálra égni, miközben az ablakon kiugrálókat agyonvernék, nos, vajon az Egyesült Államok megtámadná azt az országot, ahol ez történik a fiaival?

Kéretik ezen is eltöprengeni.

Ui.: Mikor e sorokat pötyögöm, 2025. március 14-én, 09.02 perckor, a 24, a HVG, a Hang és a Telex nem tartotta fontos hírnek, hogy elítélték Ukrajnát egy állami asszisztálás mellett elkövetett tömeggyilkosság miatt.

Bezzeg amikor hihetetlenül fontos ügyekben Magyarországot ítélte el ugyanez a bíróság, akkor a csapból is azok az ítéletek folytak – mutatom:

„Az Emberi Jogok Európai Bírósága jogerősen elítélte a magyar tankönyvpiac átalakítását.”

„Az Emberi Jogok Európai Bírósága embertelen és megalázó bánásmód miatt ítélte el Magyarországot egy iraki menekültcsalád ügyében, amely négy hónapot töltött egy konténerben a Szerbia és Magyarország közötti tranzitzónában.”

„Elítélte Magyarországot a régi Index véleménynyilvánítási jogának megsértése miatt az Emberi Jogok Európai Bírósága.”

„Az Emberi Jogok Európai Bírósága néhány napja elítélte Magyarországot az ún. transzjogok megsértése miatt.”

„Romák elleni, törvénytelen önkormányzati ellenőrzés miatt marasztalta el Magyarországot a strasbourgi bíróság.”

És így tovább, a végtelenségig.

Érdemes talán ezen is eltöprengeni.