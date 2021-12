Hiteles, színvonalas, magyar: Korhely daloda és faloda

A szürke hétköznapok sodrásában sokszor fel sem mérjük, hogy mennyire fontosak a meghitt, feszültségmentes ünnepi pillanatok, rosszabb esetben még ünnepek alkalmával is azon emésztjük magunkat, hogy mi következik majd utána, milyen megoldandó gondok várnak. Holott ünnep lehet egy hétköznapi baráti sörözés, egy meghitt családi ebéd, vagy egy kedd este megbontott különleges bor.

A 2010-es években az egyházi és családi ünnepeket mellé felkerült a naptárba a pannon borkarácsony, az a nap, amikor az egyik legjelentősebb szakmai szervezet vendégül látta tagjainak barátait a Corinthia Grand Hotelben. Ez tartott is a Covid-időszak kezdetéig.

A Pannon Bormíves Céhről mesélte az egyik céhtag, hogy amikor Szeremley Huba meghívta a szervezetbe, ő meg visszakérdezett, hogy ugyan miért legyen még egy szakmai tömörülésnek tagja, az volt a jeles badacsonyi bortermelő és közösségszervező válasza, hogy „köztünk nincsenek kommunisták”.

A céh által rendezett események hangulatát, emelkedettségét az is emelte, hogy „egyenruhájuk” a bocskai. Így hát mi is öcsémmel felvettük minden év decemberében a díszmagyarunkat, megtisztelve e rangos eseményt. A pazar borkóstolót követően, ahol talán egyszer sikerült csak minden bort megkóstolni, rendszeresen célba vettünk egy-egy rokonszenves vendéglőt.

2014-ben Schmak András barátunk javaslatára a Korhely faloda és daloda nevű műintézményben ültünk le vacsorázni és megbeszélni a tapasztaltakat. Ettünk többek között halászlevet és ügyes, négy mélyedéssel ellátott kerámiaedényben felszolgált kóstolót négyféle pörköltből. Ahogy jóapánk mondta: a magyar ember számára a pörköltfőzés szakrális tevékenység. A pörkölt a magyar konyha kvintesszenciája. Visszavetítés vagy sem, de szép maga a gondolat is, hogy e kultikus étkünk előképét nem véletlenül hívták áldosnak.

A Korhelybe az vitt vissza a nemrégiben, hogy teljesen véletlenül összefutottam az étterem séfjével, a nagyközönség számára A konyha ördöge magyar változatából, illetve a Nők Lapjából ismert Bereznay Tamással egy hangulatos, családias Lövőház utcai bisztróban, ott tudtam meg, hogy immár ő vezeti a konyhát a Liszt Ferenc tér vendéglátós kavalkádjában működő szóban forgó egységben.

A belteret teljesen átalakították ottjártunk óta, de ez meglepő módon jót tett az étterem atmoszférájának. Hegesztett négyszögalakú vasszerkezetről borospalackból kialakított világítótestek lógnak, az egyik falra kalligrafikus betűkkel recepteket festettek fel, a másikon fekete-fehér berámázott fotók hírességekről, a terem végében szépen elrendezett borospolc.

Progresszív magyar konyhát visznek, a hagyományos ételekbe helyenként visznek egy-egy csavart. Néhány nemzetközi fogással is találkozunk az étlapon. „Hiszünk abban, hogy büszkének kell lennünk azokra az alapanyagokra, melyek az itt élő emberekhez kötődnek.

Ezért találsz nálunk bakonyi szarvasgombát, etyeki sajtot, bátaszéki és békéscsabai kolbászt, mangalicát és szürke marhát” – áll a honlapon.

2021 őszén jártunk náluk, amikor az étlapot a Oktoberfest tiszteletére sörhöz illő bajor étekkel indították. Tetszetős, hogy az ételkínálatban külön alfejezet a lángos és a lecsó. További alfejezetek: „láb nélkül”, „2 láb”, „4 láb”. Az állandó étlapon kínálnak többek között babgulyást zelleres galuskával és burgonyás lángossal, grillezett kacsamájat borsos málnavelővel, kandírozott baconnel és pirított kaláccsal, sertéskarajt érlelt magyar hegyi sajttal és sonkával töltve, bazsalikomos paradicsomsalátával, ropogós malaccsülköt párolt savanyú káposztával, dödöllével, karamelles almatortát, valamint máktortát szilvalekvárral.

A habzókkal együtt mintegy negyven bort kínálnak a magyar élvonalból és minőségorientált külföldi pincészetektől az In Vino Veritas szaküzlet válogatásában, melyek közel felét decire is kimérik. A nagyipari sörök mellett tartanak hatféle prémium kézműves tételt is, főként a Hoptoptól, a töményválaszték nagy része kiemelkedő minőségű párlat.

Az árak értékarányosak. Előételek 1900 és 4500, levesek 1200 és 2200, főételek 2200 és 7900, desszertek 1300 és 1500 forint között kaphatók.

A kiszolgálás udvarias, kedves, figyelmes.

A kovászos uborkaleves baconmorzsával, kapros joghurttal a műfaj jól sikerült képviselője, jó ízegyensúly, szép tálalás. Állagra nem teljesen sima és selymes, vélhetően szándékosan. Kiváló sörkorcsolya a fűszeres hagymás sült velő pirított bagetten. A téglalap alakú fatálon felszolgált bagettkarikákon kellő mennyiségű ízletes velő, rajta marinált lilahagyma és kurkumával színezett, ízletes savanyú karfiol. A lecsós csirkemájjal toppingolt lángos korrekt, házias, csavarmentes. A citromos tejfölhabbal kínált túrógombóc kiváló. A kellő mennyiségű minőségi pirított morzsába forgatott gombócnak jó az állaga és íze, könnyed, légies a diszkréten ízesített tejfölhab, jó hozzá a néhány epercikk, amivel a desszertet megszórták.

A Korhely hét éve is jó élmény volt, de a mostani 2.0-ás változat nagyságrenddel meggyőzőbbek tűnt. Biztos állíthatom, hogy nem fog újabb 7 év eltelni, míg visszatérünk.

