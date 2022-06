Remek halbisztró a mediterrán élményfürdő mellett Debrecenben

A jelentős egyetemi központok vendéglátószektorának fejlődése látványos és impozáns, bármerre nézünk a Kárpát-medencében. A fővárosok – Budapest és Pozsony – esetében ez természetesnek mondható, de lenyűgöző, hogy mennyit változott az elmúlt öt évben Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Debrecen, Szeged és Pécs is e téren. (Szívesen beilleszteném a sorba Kassát és Újvidéket is, de oda a járvány óta nem sikerült ismét eljutni.)

A színesedés és színvonal-emelkedés akkor érzékelhető leginkább, ha pár év után térünk vissza valahová. Debrecenben a pandémia előtt, 2020 februárjában jártam, éttermi élményeket kerestünk kulináris kalandtársammal. Nádudvaron volt a szállásunk, Debrecen annyi onnan, mint Nagyszalonta Nagyváradtól vagy Aradtól Kisjenő, szolid negyven kilométer.

A Piac utca vonzáskörzetét vettük górcső alá, a Nagyerdőig nem jutottunk el. Megállapítottuk, hogy az Ikon továbbra is az országos élbolyhoz tartozik, ismét hozták azt a katartikus szintet, amiben nyitás óta ismételten részünk volt. (Egyedül 2016-ban, Pataky Péter távozása után megejtett látogatásunk alkalmával csúszott be néhány hiba, de az étterem magára talált és ismét szárnyal. A 2016-os tapasztalat is mindent egybevetve messze átlag feletti volt.) Átütő, maradandó élményt nyújtott a Művészbejáró, amit sajnos elvitt a járvány elleni drasztikus védekezés, megnéztük még a Paparazzit, mely jobbacska hely volt, nem mérhető az előbbi kettőhöz, azóta le is húzták a rolót. A Piac utca 18. alatt a No 1. bisztró megszűnése óta valamiért egy csapatnak sem sikerült hosszabb ideig megkapaszkodnia.

Bő két év után visszatérve az ember a fejét kapkodja.

Üzletet nyitott a város szívében a péklegenda, Szabadfi Szabolcs, nem sokkal távolabb a Dudás testvérek Világbéke pizzériájába térhetünk be. A nemrég nyílt Szomszéd bisztró több mint ígéretes. A város legjobb cukrászdáját, a Jardin-t véletlenül fedeztem fel. A tulajdonos-üzletvezető-szakmai mindenes Májer Erika, az Ikon korábbi desszertfelelőse. Valahogy ez az egység is kimaradt a Dining Guide étteremkalauzból, akárcsak a kiskőrösi Bagatell Next, a majsai Pellikán bisztró vagy a kiskunhalasi Rézmozsár, pedig a Jardin cukrászda ott van nemcsak a debreceni, de az országos élvonalban.

A Nagyerdő vonzáskörzetében 2015 táján jártam, így óriási meglepetés volt az Aquaticum Mediterrán élményfürdő mellett nyílt étteremsor. Ezek közül a Csakhal bisztró fért bele a programunkba, de felkeltette az érdeklődésemet a Rednekk BBQ is, ahol csak egy pohár sört sikerült inni zárás táján, a konyha már nem működött. Pedig a füstölt marhanyakkal készült tex-mex babgulyást és a hosszú füstön készült marhaszegyet biztos megkóstoltam volna.

Sosem tagadtam, hogy a tartalmas magyar húsételek, a körmös pacal, a birkapörkölt, a velővel töltött bármi (gomba, hús, cukkini), bárány-, liba- és kacsasült mellett a hal a legfőbb hívószó számomra a konyhában. A kifejezetten halakat kínáló egységek kedvenceim közé tartoznak a fine dining irányába kacsingató Big Fishtől az Aszófői Halsütőig.

Mint megtudtam a rendkívül kedves, szívélyes, kommunikatív felszolgálótól, a Csakhal csapata a Keszegsütő franchise-ból vált ki. A debreceni lokáció helyén, a Pesti utca 2. alatt működik a másik egységük. (A Keszegsütő-hálózat alegységei közül a debrecenit, a sopronit és a budapestit volt szerencsém meglátogatni, az összélmény mindhárom esetben jó volt. Honlapjuk szerint ez idő tájt Egerben, Salgótarjánban, Miskolcon és Nyíregyházán működnek.)

A Csakhalban továbbra is vízben élő lényekre alapoznak, de a magyar tenyésztésű, édesvízi halak mellett választékba kerültek a tengeri halak, rákok és kagylók is, a fogások egy része ma már nemzetközi ihletésű.

Az országos ismertségű sztárséf, Pataky Péter állította össze az étlapot, s tanította be a csapatot, ami igencsak érződik. Ezt egyébként a szép kiállítású, informatív honlapon is jelzik, mely éppoly meggyőző, mint maga a hely, élőben.

A korábbi korszakot idézi a sült hal (harcsa, süllő, pisztráng és hekk), a haltepertő és a halászlé, nóvum az általam rendelt ételeken kívül többek között a garnéla, a tintahal, a halas Cézár-saláta választék, a tőkehalból készült fish and chips, a harcsacsíkokkal töltött torpedószendvics.

Az italválaszték korrekt, a nagyipari csapolt sörök mellett a Beertailor főzde söreit tartják, valamint a Fehér Nyúl és Pataky Péter séf együttműködésének eredményeképpen megszületett Tiszalöki New England India Pale Ale sört. Utóbbinak forgalomba kerüléséről a jeles séf Facebook-oldalán keresztül tájékoztatta követőit március elején. Emlékezetes, hogy a Zip’s sörfőzde fennállásának hetedik évfordulóját egy héttételes „séfsör” sorozattal ünnepelte meg, aminek első darabját, a Tiszalöki Telepi Nevelést Pataky Péterrel közösen főzték le. Utóbbi egy hibrid sör, egy American Pale Ale és egy búzasör keveréke, karakterét a búzamaláta, a búzaélesztő és az amerikai komló adja. A Beerporn.hu beszámolójából megtudhatjuk, hogy a „tiszalöki” jelző Pataky Péter és a sörhöz részben felhasznált vadon nőtt komló közös származási helyére utal.