Magyar borok határok nélkül: a miskolci Kárpátia borház

A Trianon-kártya is megvásárolható itt, stílszerűen 1920 forintért. Lapjait a Trianon idején hivatalban levő történelmi figurák díszítik. Figyelemre méltó, hogy a tök alsó Kun Béla, a tök felső – népnyelven a tökfilkó – Károlyi Mihály, a tök király pedig Georges Clemenceau. A piros szívvel a szerkesztők Prónay Pált, Horthy Miklóst, David Lloyd George-ot jutalmazták. Megjelenik a kártyalapokon Apponyi Albert, Tisza István, Urmánczy Nándor volt parlamenti képviselő, az irredenta mozgalom központi alakja, valamint Kratochwil Károly, a Székely Hadosztály parancsnoka is.

Érdemes megemlíteni a történelmi nagyságaink előtt tisztelgő gyufákat, jómagam is vásároltam egy-egy csomaggal a Tisza István, Apponyi Albert és Prónay Pál arcképével díszített skatulyákból. Különösen Prónaynak örvendtem, akit még nem sikerült beemelni a nemzeti kánonba, de a jobboldali alternatív média – főként a Hajóágyú podcast – következetesen és nagyon helyesen pozitív referenciaként emlegeti minden adódó alkalommal. Várjuk az újabb, például Wass Albertre, Szabó Dezsőre és Tormay Cecile-re emlékező sorozatot.

Megvásárolható itt a „Szeressük vissza Magyarországot” hűtőmágnes is, mely banális tárgy, de igen fontos üzenetet hordoz.

Az a miénk, amiről tudunk, senki nem akadályozhat meg abban, hogy magunkénak érezzük az egész Kárpát medencét, a teljes magyar életteret Ruszttól Kézdivásárhelyig és Zsolnától Keveváráig.

Az alkohollal töltött csokoládék már gyermekkoromban is a kedvenceim közé tartoznak, a hetvenes években még aránylag tűrhető volt az élelmiszer-ellátás a ceausescu-i Romániában, sőt akadt néhány mai szemmel is színvonalas termék. A „Prune trase in ciocolata” feliratú, aszalt szilvás, szilvalikőrös keserű csoki volt az egyik ezek közül, de szerettem a gesztenyeformájú likőrös, valamint a palackalakú cseresznyepálinkás csokikat is. A miskolci Kárpátia borházban a Szicsek főzde birsből, bíborkajsziból, körtéből és málnából készült pálinkáival töltött csokikat kóstolhatunk.

Bár borházban vagyunk, de ihatunk sört is, Csíkit, ami mellé Csíki csipszet ropogtathatunk. Aki inkább alkoholmenteset fogyasztana, válogathat biogyümölcsteák, forró csoki, valamint a saját márkás Fiume kávéból készült kávékülönlegességek között.

Tucatnyi bort kapható decire, szerte a Kárpát-medencéből, a felvidéki Csernus pince kékfrankosától Borbély Tamás kéknyelűjén át Balla Géza Mustusáig vagy a Nachbil pince Trio cuvée-jéig.

Az árak már-már zavarba ejtően kedvezők, egy deci bor ára 360 és 650 forint között mozgott ottjártam idején, a múlt hónapban. Ha valaki a polcról emelne le egy palackot helyben fogyasztásra, felár nélkül, szaküzleti áron kapja meg.

Mindehhez tepertőkrémes kenyeret vagy olajbogyós, sajtos-felvágottas Kárpátia-tálat rendelhetünk. Jómagam egyik kedvenc boromat, Sagmeister Ernő 2017-es szerémi Kanjas furmintját ittam, amelyet a Magyar Borszakírók Köre tavaly beválogatott a 12 legjobb magyar fehérbor közé.

A miskolci Kárpátia borház ízig-vérig magyar hely, ahol jó lenni, ahol jó enni.

Meg persze inni is.

