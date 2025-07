Fenséges panoráma, szívélyes kiszolgálás, a fine dining irányában kacsingató, kreatív ételek Balatonvilágoson, a Tópart étteremben

Már a múlt hónap végén kikerült az újságárusok polcaira a Magyar Konyha gasztrokulturális magazin nyári, július-augusztusi összevont száma, a sokak által várt melléklettel, a Balaton-kalauzzal kiegészítve. Utóbbi gasztro-iránytűnél nincs is hitelesebb és egyértelműbb bizonyítéka annak, hogy mekkorát fejlődött az utóbbi másfél évtizedben a balatoni vendéglátás. A fluktuáció kétségkívül nagy, kiváló helyek zárnak be évről-évre, de mindig több igényes egység nyílik, mint ahány becsukja a kapuit, miközben az átlagszint, ha lassan is, de egyértelműen emelkedik.

Az idei kalauzban 55 pirossal szedett új helyet találhatunk, van közöttük olyan, melyet véletlenül írtak pirossal, konkrétan a balatonföldvári Helka sörfőzde és söröző, mely már tavaly is okkal került be a remek válogatásba, van, olyan, mely több, mint tíz éve az élvonalba tartozik, de valahogy a tavalyi kalauzban nem kapott helyet, mint a csopaki Söptei, a zöm viszont annyira új, hogy idén nyitott, mint a Sho placc Tihanyban, Lokal at the Lake Fonyódon, vagy az Y by Rácz Jenő Alsóörsön, hogy párat említsek a legizgalmasabb vadonatúj célpontok közül.

Néhány napot a Nagy Magyarország parkban töltve alkalmunk volt végigjárni bő tucatnyi vendéglátóegységet az említett szálláshely 35-40 kilométeres körzetébe esők közül Alsóörsön, Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn, Balatonakarattyán és Balatonvilágoson. Balatonkenese most kimaradt, mert ott sikerült a korábbi években lejárni az érdekesebb célpontokat, a Szó, ami szó-t, a Pörcöt, s a Dömölki lángosozót.

A balatonvilágosi Tópart étterem

Vegyük most górcső alá Balatonvilágost! A Balaton Gasztrokalauz három helyet említ az 1.342 lelket számláló községben, a Lavender teraszt, ahol már jártunk 2020-ban a Kárpát medencei étteremkalauz tesztelései során, a Hedon sörfőzdét, ahová, ha nem is évente, de hosszú ideje visszajárunk, valamint a Tópart éttermet, mely régi motoros a kalauzban szereplő helyek között, már a 2021-es kiadásban helyet kapott, de eddig nem sikerült meglátogatni.

Az ikonikus, üvegfalú hotelétterem, mint a nevéből is sejthető a szó legszorosabb értelmében a tóparton található, néhány méterre a víztől.

Beltere hangulatos, elegáns, de ugyanakkor fesztelen atmoszférájú, a kilátás a Balatonra és a szálloda ősfás parkjára fenséges.

Az asztalon élő virág. Teraszt is üzemeltetnek, ahol a szabad ég alatt élvezhetjük a magyar tenger közelségét.

Igényes nemzetközi konyhát visznek, a választékot kiegészítve néhány magyar és mediterrán fogással. Kínálnak többek között kacsacomb- és kacsamájterrine-t barackvariációkkal és házi kaláccsal, házi tyúkhúslevest, gulyáslevest, vargányás papardelle-t, négysajtos gnocchi-t, karfiolsteaket édesburgonyakrémmel, quinoával, mandulás pisztrángot friss salátával, tejfölös szósszal és sült burgonyával, vákuum alatt készült sertésszüzet tejfeles burgonya-terrine-nel, shi-take gombával, marinált salottahagymával, mustármaggal, vörösboros mártással és céklapürével, Angus-bélszínsteaket zöldfűszeres vajjal, borsmártással és Hasselback burgonyával, madártejet, valamint csokiszuflét vaníliafagylalttal, csokiöntettel és eperkaviárral. A séf Varga Jácint.

Több, mint negyven minőségi, zömmel magyar bort tartanak, melyek nagyobb részét decire is kimérik. Értékeltük, hogy a nagyipari sörök mellett tartanak kézműveseket is a már említett Hedon főzdétől. A töményitalokat a prémium szegmensből válogatták, figyelemre méltó a csúcsminőségű gin-tonic választék.

Amuse bouche-ként kiflikarikát kaptunk zellerkrémmel vagy sajtkrémmel, marinált hagymával és céklalevéllel díszítve. A vagylagosság nem véletlen, mint megtudtuk, találomra hozzák ki és teszik a vendég elé a kétféle fogadófalatkát. Én zellerkrémet kaptam, társam sajtkrémet. Persze megkóstoltuk egymásét. A sajtkrém remek volt, a zeller korrekt. A kiflikarika kissé szikkadt, de nem ropogós.

A sous vide csirkemellel, paprikakrémmel, fűszeres omlettel és parmezán-chips-szel tálalt spenótkrémleves ízletes, selymes, a betétek ötletesek, a parmezánropogós kicsit megkeseredett, de az összhatás jó volt, akárcsak a szezonális gyümölcsleves esetében, itt a túrógombóc-betét állagán lehetne javítani.

A citromos paszternákkrémmel, árpagyönggyel és fehérboros sáfrányos szósszal tálalt grillezett fogasfilé ízletesnek bizonyult, körete ötletesnek és harmonikusnak.

A mákos piskótával, mákhabbal, mini-macaronnal és narancsgéllel tálalt fehércsoki-mousse állagra nem kellően könnyed, nem is nevezném mousse-nak, viszont finom, esztétikára pedig egyenesen lenyűgöző volt.

Mint látható, itt-ott lehetne a fogásokat finomhangolni, de amint az ebéd végén elmondtam a kedves, szívélyes, mosolygós és kommunikatív felszolgáló hölgynek, négy napos gasztro-turnézásunknak ez volt a legjobb élménye, s nemcsak relatíve, hanem abszolút értékben is méltó zárása a tóparti kalandozásunknak.

Elérhetőségek: Tópart étterem Balatonvilágos, Telefonszám: +36 88 446 479 Honlap: https://topartetterem.hu/ E-mail-cím: [email protected]

Borítókép és fotók: Borbély Zsolt Attila