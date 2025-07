Ezeknek az ételeknek a fogyasztása visszafordíthatja a testünk biológiai óráját

Mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Közhelynek tűnhet, ám most bizonyítást nyert, hogy a leélt éveink száma közel sem ad pontos képet arról, milyen idősek is vagyunk. A szakemberek egyre többet foglalkoznak az életkor helyett az úgynevezett epigenetikus korral, ami pontosabb jelzője az emberi sejtek öregedésének. Ennek kiszámítása a DNS-metiláción alapul, egy olyan folyamaton, ami megjelöli és szabályozza, melyik gének kapcsoljanak ki és be.

Fotó: Evgeny Atamanenko / Shutterstock

A metiláció elengedhetetlen bizonyos vitaminok, fehérjék, hormonok és antioxidánsok termeléséhez, amelyek közvetlenül befolyásolják szervezetünk működését. Az évek során a DNS-metilációs mintázatok azonban megváltoznak, és ezek az eltolódások felgyorsíthatják vagy épp le is lassíthatják a sejtszintű öregedési folyamatokat. A metilációt azonban ki tudjuk trükközni, mégpedig az étrendünkkel!

Ezt edd öregedés ellen, akár vissza is fordíthatod a biológiai órádat

Az Aging folyóiratban megjelent tanulmányban az olvasható, hogy bizonyos növényi alapú élelmiszerek fogyasztása összefüggésben áll az epigenetikus kor csökkenésével. A kutatásban 50 és 72 év közötti, egészséges férfiak vettek részt, akik egy nyolchetes programot követtek. Ebben a szakemberek tápanyagban gazdag, többnyire növényi alapú étrendet állítottak fel, valamint javaslatokat tettek a testmozgással, az alvási szokásokkal, a stresszkezeléssel kapcsolatban.

Az epigenetika kutatói arra keresték a választ, hogy miért tapasztalják egyesek az epigenetikus kor nagyobb mértékű csökkenését, mint mások. A válasz pedig bizonyos élelmiszerekben rejlik.

Fotó: fast-stock / Shutterstock

A testsúlycsökkenés és az alap biológiai életkor figyelembevétele után azt találták, hogy azoknál az embereknél, akik több metil-adaptogén ételt fogyasztottak, nagyobb mértékben csökkentet az epigenetikus életkor. A statisztikai elemzés kimutatta, hogy a metil-adaptogén bevitele szignifikánsan összefüggött az alacsonyabb epigenetikus életkorral. Más szóval, minél több metil-adaptogént fogyasztott valaki, annál fiatalabbnak tűntek a sejtjei.

Melyek a metil-adaptogén élelmiszerek?

A mindbodygreen által idézett tanulmány szerint a metil-adaptogén élelmiszerek közé tartozik a kurkuma, a fokhagyma, a rozmaring, a zöld és az oolong tea, valamint számos bogyós gyümölcs.

Ezek az élelmiszerek tele vannak polifenolokkal, amelyek befolyásolják a DNS-metilációért felelős kulcsfontosságú enzimeket, amik hatással vannak az anyagcsere működésére, a növekedést és a túlevést szabályozó főbb, sejtes útvonalakat, és ezek mindegyike összefüggésben áll az öregedéssel. Ezen vegyületek némelyike akár a telomereket is befolyásolhatja, amelyek a kromoszómák végén található védősapkák, és az életkorral rövidülnek.

Az olyan összetevők, mint a zöld teából származó EGCG, a kurkumából származó kurkumin és a bogyós gyümölcsökből származó antocianinok, segíthetnek megőrizni a telomer funkcióját az egészséges sejtekben, miközben elősegítik a sejthalált a sérült vagy potenciálisan rákos sejtekben.

Mivel ez a kutatás specifikus volt, és viszonylag kis mintán végezték, további vizsgálatokra van szükség, hogy pontosabb kép alakuljon ki arról, hogyan is befolyásolhatjuk az öregedést. Az azonban már nem először bizonyosodott be, hogy az elfogyasztott ételek minősége, és bizonyos élelmiszerek jó hatással vannak az egészségünkre, bevethetők öregedés ellen.