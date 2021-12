Sírva búcsúzott el a profi futballtól az utóbbi másfél évtized csatárklasszisa

A spanyol sportsajtóban már hétfőn megjelent, és a Magyar Nemzet is írt arról, hogy az egyesület szervezésében a hét közepén Sergio Agüero jövőjét illetően bejelentésre készül, amire a Camp Nou lelátóján felállított ideiglenes pódiumon került sor, Joan Laporta klubelnök társaságában. Az eseményen a családtagok mellett részt vettek további barcelonai vezetők, valamint Xavi Hernández edző és az első keret játékosai, akik kedden Rijádban léptek pályára, ahol 1-1-es állást követően a tizenegyespárbajban 4-2-re alulmaradtak az argentin Boca Juniorsszal szemben a Maradona Kupa-gálamérkőzésén. Korábbi angol klubját, a Manchester Cityt Txiki Begiristain mellett az edző, Josep Guardiola képviselte, akik ugyancsak ezer szállal kötődnek a Barcelonához.

Az emelvényen Agüero könnyeivel küszködve, nehezen találta a szavakat, többször is mély lélegzetet kellett vennie, hogy búcsúbeszédét megkezdve ki tudja jelenteni: befejezte a pályafutását.

– Azért tartjuk ezt a sajtótájékoztatót, hogy bejelentsem, úgy döntöttem, hogy abbahagyom a profi labdarúgást – mondta Sergio Agüero már ekkor is könnyes arccal, hogy aztán nagy-nagy levegővételek kíséretében folytassa. – Nagyon nehéz pillanat ez. De meg kellett hoznom ezt a döntést – a másfél hónappal ezelőtt történtek miatt – az egészségem érdekében. Mindent megtettem azért, hogy maradjon reményem a folytatásra, ám tíz nappal ezelőtt meg kellett hozzam a döntést. Büszke vagyok mindarra, amit elértem a karrieremben. Ötévesen értem először a labdához, és már akkor arról álmodtam, hogy profi lehessek… Köszönöm az Atlético Madridnak, hogy tizennyolc éves koromban megadta nekem a nagy esélyt, és köszönöm a Manchester Citynek, nem kell elmondanom, hogyan érzek a klub iránt és hogy mennyire jól bántak velem mindig is. Emelt fővel fejezem be. Nem tudom még, mi vár rám életem következő szakaszában, de azt tudom, hogy megannyi jó ember vesz körül. Mindig emlékezni fogok az együtt átélt csodálatos dolgokra.

Fotó: AFP/Pau Barrena

Agüero kilencévesen csatlakozott az Independiente együtteséhez, amelyben profi pályafutása megkezdődött 15 évesen és 35 naposan. A játékosként világbajnok és vb-döntős vezetőedző, Oscar Ruggeri 2003. július 5-én a 69. percben csereként küldte őt pályára a San Lorenzo elleni találkozón. A támadó 2006 nyarán óriási tehetségként elkönyvelve került az Atlético Madridhoz, amelyet öt év múlva már nemzetközi klasszisként hagyott el a Manchester City kedvéért. A Barcelonához, utolsó klubcsapatához idén nyáron igazolt, a katalánok már ingyen szerezték meg a játékjogát, a felek 2023 nyaráig kötöttek megállapodást. A klasszis csatár vádlisérülés miatt október közepéig nem volt bevethető. A hónap végén az Alavés elleni bajnoki meccs első félidejében szédülésre és mellkasi fájdalmakra panaszkodott, ezért le kellett cserélni. Kórházba szállították, az első prognózis az volt, hogy legalább három hónapot ki kell hagynia, amíg alaposan kivizsgálják a szív- és érrendszeri problémáit. Két héttel később már az látott napvilágot az argentin és a spanyol sportsajtóban, hogy a támadó szívritmuszavara miatt karrierjének befejezésére kényszerül. Utóbbi híreket sem a klub, sem a játékos menedzsmentje nem kommentálta egészen a mai napig. A búcsúztató előkészületei azonban a hétvégén már napvilágot láttak a spanyol sajtóból, ebből pedig sejthető volt, hogy Agüero nem tér már vissza profi játékosként…

Az argentin klasszis öt mérkőzésen összesen 165 percet játszott a Barcelonában, egyetlen találatát a Real Madrid ellen 2-1-re elbukott hazai rangadó 97. percében szerezte.

A 101-szeres válogatott futballista legnagyobb sikereit Manchesterben érte el, a City szurkolói aligha felejtik el neki a 390 tétmeccsen lőtt 260 gólját, hogy a csapatnál töltött tíz idénye alatt a Premier League valaha volt leggólerősebb légiósa lett, s főképp azt a pillanatot, amikor a 2011–2012-es idény utolsó másodperceiben, a QPR-nek lőtt 94. perces góljával bajnoki címhez segítette a csapatot.

Fotó: AFP/Jeferson Guareze

Az Atléticóval 2010-ben Európa-ligát és európai Szuperkupát is nyert, a spanyol Király Kupában pedig döntőbe jutott. Karrierje legszebb éveit viszont egyértelműen Manchesterben tudta le. A Cityvel ötszörös bajnok (2012, 2014, 2018, 2019, 2021), egyszeres FA Kupa-győztes (2019), hatszor nyert Ligakupát (2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021), háromszor angol Szuperkupát (2012, 2018, 2019), idén döntős volt a Bajnokok Ligájában. Összesen 21 klubtrófeával zárta le pályafutását, együtteseiben több mint 400 gólt szerzett.

Az argentin válogatottban 101 fellépésen 41 gól fűződik a nevéhez, idén tagja volt a Copa Américán győztes keretnek – teljesítményét illetően azonban csak epizódszerep jutott neki –, 2014-ben világbajnoki döntőt játszott, 2008-ban olimpiát, míg 2005-ben és 2007-ben U20-as vb-t nyert. Utóbbi korosztályos tornán gólkirály és legjobb játékos lett.

Borítókép: Sergio Agüero sírva jelenti be a visszavonulásáról szóló döntését. Fotó: AFP/Pau Barrena