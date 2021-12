Súlyos büntetést szabott ki a Debrecenre az MLSZ

A Debreceni VSC azután kapott büntetést, hogy a szurkolói az FTC és az Újpest ellen is megbotránkoztató, obszcén kifejezéseket kiabáltak be, valamint pirotechnikai eszközöket is használtak – írja a Nemzeti Sport.

„A FEB összevont eljárás alapján a DVSC-t, az Újpest elleni idegenbeli és az FTC elleni hazai bajnoki mérkőzésen szurkolóinak a rend megzavarásával kapcsolatos cselekményeiért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és pirotechnikai eszközök ismétlődő használata) pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.”

A szövetség ebben az idényben már nem közli a büntetésék mértékét, azonban a Dvsc.hu-n megjelent közlemény szerint a hajdúságiak 2,2 millió forintos pénzbüntetést kötelesek megfizetni. Az is kiderül, hogy ezzel együtt ebben az idényben közel 4,5 millió forint büntetést kapott a Debrecen, amely jelentős anyagi terhet jelent a klubnak. Emiatt a DVSC vezetősége fontolgatja a fellebbezés lehetőségét a szövetség felé, valamint azt, hogy a pályarendszabályok szigorításával véget vet a büntetéssorozatnak.

Az NB I-ben a DVSC-n kívül a Paksnak is kiosztottak egy pénzbüntetést, miután a Tolna megyei együttes szurkolói a Puskás Akadémia elleni összecsapáson pirotechnikai eszközt használtak.

