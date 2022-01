Szijjártó Péter és Kocsis Máté válasza az alaptalan bírálatokra

A szlovák állami hírügynökségre, a TASR-ra hivatkozva még pénteken jelent meg a hír, miszerint Martin Simonides, a szlovák szervezőbizottság elnöke azt mondta, Magyarországon nem vigyáznak eléggé a sportolók és a szurkolók egészségére. A kijelentést arra hivatkozva citálták, hogy miközben a pozsonyi és a kassai csarnok nézőterének csupán huszonöt százalékát használhatják a szurkolók, addig Magyarországon Budapesten és Szegeden is telt ház előtt zajlanak a mérkőzések, ráadásul a maszkhasználatot is lazán veszik a drukkerek.

Ügyes fogás, mondhatnánk, azonban semmi sem igaz belőle. A magyar szervezőbizottság még pénteken cáfolta a hírt, hangsúlyozva, a két fél egyetértésben, egymást segítve végzi a munkáját.

S ha mindez nem lenne elég, vasárnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, egyben a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke Facebook-bejegyzésben reagált az alaptalan bírálatokra, Jaroslav Holesával, a szlovák szövetség elnökével a Portugália elleni győztes meccsen készült közös fotóval nyomatékot adva a szavaiknak.

– A két szövetségi elnök, Kocsis Máté és Jaroslav Holesa joggal lehetnek büszkék a magyar–szlovák közös rendezésű kézilabda Eb-re. Ismételten megmutattuk, hogy mi, közép-európaiak igenis képesek vagyunk világraszóló teljesítményre. Szlovák barátaink is csodájára jártak az újabb telt háznak Budapesten, és egyetértettünk abban is, hogy nincs új a nap alatt: pont azok jajonganak most a csarnokot megtöltő magyar emberek láttán, akik a foci-Eb idején megtelt Puskáson háborogtak. Ismerjük a mondást: a kutya ugat, a karaván halad… – írja Szijjártó Péter.

– Közösen az európai kézilabdáért. A Portugália elleni győztes meccsen Szijjártó Péter külügyminiszterrel és a társrendező szlovák kézilabda-szövetség elnökével, Jaroslav Holesával. Akik sportszerűtlenül próbálnak a sajtóban zavart kelteni a két szervező ország között, azoknak üzenjük: ne tegyék, felesleges, mindent megteszünk mindkét országban a sikeres rendezésért! A bírálóink inkább a saját házuk táján sepregessenek – teszi hozzá Kocsis Máté.

Ennyit a viszályról.

A magyar szurkolók támogatására kedden az Izland elleni mérkőzésen is hatalmas szükség lesz.

Fotó: Egységben a szlovák rendezőkkel (Fotó: Facebook/Kocsis Máté)