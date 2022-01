Uzuni egy csapatban Eriksennel és Dembélével

Nincs okunk meglepődni azon, hogy Myrto Uzunira az európai futball elitjében is felfigyeltek. Az albán csatár az elmúlt másfél évben nem csupán a Ferencváros, hanem a teljes NB I legjobb játékosává nőtte ki magát.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Fradi télen kinevezett orosz edzője az Újpest elleni derbi után elismerte, azért maradt ki Uzuni a zöld-fehérek keretéből, mert topligából van ajánlata. A Nemzeti Sport információja szerint a spanyol bajnokságban jelenleg a tizennegydik helyen álló Granada kívánja szerződtetni. Az átigazolással foglalkozó szaklapok egyelőre nem közlik tényként Uzuni távozását, de a spanyol Marca már beszámolt a küszöbön áll transzferről. Ma még bármi megtörténhet, akár az is, hogy egy másik klub lesz a befutó.

Korábban Bardhi. A közelmúltban egy ex újpesti játékos is ezt az utat járta, a Levante 2017 nyarán csupán 1,5 millió euróért szerezte meg Enis Bardhit az Újpesttől, a 26 éves macedón támadó azóta meghatározó játékossá avanzsált a La Ligában, már sztárcsapatokkal is összeboronálták.

Párizsba tart Dembélé

Az már több hete köztudott, hogy Ousmane Dembelé távozik a Barcelonától. A világbajnok francia szélső nyár óta halogatta a szerződése meghosszabbítását, emiatt a klub két hete kitette az első csapat keretéből. Dembélét a PSG-vel boronálták össze, a Marca nevű spanyol lap szerint már meg is egyezetett a párizsiakkal, már csak azon múlik az üzlet, hogy a két klub meg tud-e egyezni egymással. A Barca állítólag 20 millió eurót kér a villámgyors, de kissé szertelen csatárért.

Eriksen visszatér a Premier League-be?

Christian Eriksen lehet a téli tigazolási piac zárásának slussz poénja. Ki ne emlékezne rá, hogy a dán középpályás a 2021-es Európa-bajnokságon a Dánia–Finnország mérkőzés 43. percében összesett. Leállt a szíve, de sikeresen újraélesztették.

Eriksent azóta tetőtől talpig többször kivizsgálták, szívritmus-szabályzót ültettek a szívébe, s megkapta az orvosi engedélyt a játékra. Egyetlen probléma, hogy az olasz sporttörvény szerint szívritmus-szabályzóval nem lehet a profi bajnokságokban sportolni, ezért az Internazionale kényszerből felbontotta a futballista szerződését.

Eriksen az elmúlt hetekben az Ajaxszal készült, ahol tulajdonképpen felfedezték, pályafutása hajnalán öt évet húzott le az amszterdami klubban, mielőtt Angliába, a Tottenham Hotspurhöz szerződött. Ha hihetünk a híreknek, Eriksen visszatér a Premier League-be, a jelenleg a Granadához hasonlóen szintén tizennegyedik Brentford tett neki ajánlatot.

Aktív a Juventus

Frank Lampardot tartják a legesélyesebbnek arra, hogy átvegye az Everton irányítását a közelmúltban menesztett Raga Beníteztől. A korábbi 106-szoros angol válogatott kiválóság két éven át egykori klubját, a Chelsea-t irányította, most egy szinttel lejjebb kell adnia az igényeit.

Érthetően aktív a Juventus is, a patinás klub csalódásra a hatodik helyen szerénykedik az olasz tabellán. A Juve már megszerezte a szerb tehetséget, Dusan Vlahovicot a Fiorentinától, kész tényként kezelik Zakaria érkezését a Borussia Mönchengladbachtól és Nández is visszatérhet kölcsönből, a Cagliaritól.

Borítókép: Myrto Uzuni. Övé lehet a világ (Fotó: Mirkó István)