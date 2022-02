Román újságírók faggatták Marco Rossit a titkáról

Meglepőnek tartja-e a magyar szövetségi kapitány, hogy Bumba és Corbu nem tagja a román válogatottnak – tették fel a következő kérdést a témában.

– Romániának, mint mindig, van merítési lehetősége. Az utóbbi években ugyan nem ment olyan jól nekik, de most is vannak jó játékosaik. Az, hogy eddig nem hívták be őket a válogatottba, nem jelenti azt, hogy erre a jövőben sem kerülhet sor. Magyarországon játszik még Adrian Rus is, aki szintén jó labdarúgó, ő például már többször kapott meghívót Romániában.

Arról is kérdezték Rossit, hogy volt-e ajánlata Romániából, lenne-e kedve ott edzői munkát vállalni.

– Igazság szerint nem kaptam konkrét ajánlatot, csak mindig kérdezgették, hogy miért nem jövök ide dolgozni. Az Eb után sok ajánlatom volt, de hosszú távú szerződést kötöttem a magyar szövetséggel, és azt mindenképpen szeretném kitölteni a végéig. Persze tudjuk, hogy az életben és a futballban is minden megváltozhat, ha nem úgy alakulnak az eredmények.

Mindenesetre azt biztosan állíthatom, hogy szeretnék még klubnál dolgozni, hiányzik a mindennapi edzések és heti meccsek ritmusa. De még három és fél évig a magyar válogatotté vagyok, és csak erre a feladatra koncentrálok.

Romániában egyébként tavaly nyáron a legendás edző, Mircea Lucescu állt elő azzal a javaslattal, hogy Marco Rossit kellene elcsábítani Magyarországról szövetségi kapitánynak. Kettejüknek van közös múltja, hiszen Lucescu Rossi edzője volt a Bresciánál.

– Olvastam a nyilatkozatát, és jólestek a szavai, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyra értékel engem – jegyezte meg Rossi. – Ha valakit az országod válogatottjának élére javasolsz, az azt jelenti, hogy megbecsülöd őt, és ha tőle érkezett ez a felvetés, aki az egyik legjobb edző, akkor ez még fontosabb.

Az interjúban kitértek a magyar válogatott előtt álló kihívásokra is, hiszen a Nemzetek Ligájában Anglia, Olaszország és Németország lesz az ellenfél.

– Papíron az ilyen szintű csapatok ellen szinte lehetetlen nyerni – állapította meg Rossi. – Erősebbek, többet birtokolják a labdát. Taktikailag tökéletes játékot kell játszanunk, fizikailag és mentálisan is tökéletes állapotban kell lennünk. Ha így van, akkor reménykedhetsz, hogy az ellenfél nem a legjobb játékát nyújtja. És persze nem szabad megijedni attól, hogy milyen nevek játszanak a túloldalon. Minden bizonnyal ez volt a titkunk az Eb-n is. Nem lehet azt csak a szerencsére fogni, mert az forgandó.

Szerencsés vagyok, mert nem volt nagy tragédia az életemben, gyönyörű családom van és a szenvedélyem a munkám. De az elmúlt tíz évem nem lehetett csak szerencse.

