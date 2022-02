Willi Orbán és Sallói Dániel is gólt szerzett a magyar légióból

A hét közben két magyar futballista is érdekelt volt az Európa-Konferencialigában. Holender Filip a 77. percben kapott szerepet a szerb Partizan Beogradban, amely 2-1-re legyőzte a Sparta Prahát, és ezzel 3-1-e összesítéssel továbbjutott. A Fenerbahce a hazai 3-2-es vereség után ugyanennyire kapott ki idegenben is a Slavia Prahától, amivel kiesett, Szalai Attila végigjátszotta a meccset. A Partizan a vasárnapi bajnokiján 2-0-ra kikapott a Crneva zvezdától, Holender Filip a 72. percben állt be, a Fenerbahce pedig hétfőn este játszik a török bajnokságban a Kasimpasa ellen.

Svájcban a Young Boys Varga Kevint a kispadon tartva győzte le 3-1-re a Siont, Bolla Bendegúz viszont végig a pályán volt a Grasshoppersben, amely 2-0-ra kikapott St. Gallenben, és Szalai Ádám is a teljes mérkőzést végigjátszotta a Baselben, amely 4-2-re kikapott a listavezető Zürich otthonában.

Az olasz másodosztályban két magyar játszhatott volna egymás ellen, ha Balogh Botond beáll a Pármába, de nem cserélték be, Nagy Ádám viszont végig a pályán volt a Pisában, a végeredmény pedig 0-0 lett. Szombaton a Parma hazai pályán 4-0-ra lelépte a Spal együttesét, Balogh Botond ekkor is a kispadot koptatta, a Pisa viszont Nagy Ádámmal a soraiban 1-0-ra kikapott a Reggiana vendégeként, és már nincsen feljutó helyen.

Jelenleg Cipruson játszik a legtöbb magyar futballista, és szinte nincs hét, hogy ne akadnának egymással össze. Az Omonia Nicosia–APOEL találkozóján azonban Lang Ádám sérülése miatt hiányzott a hazai csapatból, Vinícius Poulo viszont végig a pályán volt a vendégeknél, akik 4-2-re nyertek. Hasonló volt a helyzet az AEK Larnaca és az AEL Limassol meccsén, a házigazdánál Gyurcsó Ádám nem volt a keretben, a 3-1-re vesztes vendégek kapuját pedig Megyeri Balázs védte. Az Apollon és az Anorthoszisz találkozója 2-2-re végződött, utóbbiban Novothny Soma kezdett, és a 87. percben cserélték le. Az Arisz Limassol 1-1-re végzett a Pafosz otthonában, és az első 48 percben tartott igényt Bognár István szolgálataira.

Hahn János újra győztes csapat tagja lehetett Dunaszerdahelyen Fotó: Facebook/DAC

Ha a klubokat nézzük, akkor a szlovákiai Dunaszerdahely alkalmazza a legtöbb magyar légióst, szám szerint ötöt, ám a Zilina elleni 3-1-es győzelemmel végződött hazai mérkőzésen csak egy lépett pályára. Ő Hahn János, aki kezdőként 69 percet játszott, Balogh Norbert a kispadon ült, Kalmár Zsolt és Szendrei Ákos sérülés után lábadozik, a frissen szerződtetett Szánthó Regő pedig még nem került be a keretbe.

– A meccs előtt volt bennünk némi dac a múlt heti vereség miatt. Az egész csapat frusztrált volt, mert nem úgy alakult a tavaszi rajt, ahogy szerettük volna – mondta a találkozó után a Nemzeti Sportnak Hahn János. – Két hete a Nagyszombat ellen elvették tőlünk a három pontot, majd jött az aranyosmaróti blama, amelyet nem volt egyszerű megemészteni. Nagyon nehezen indult a hét, a legnagyobb probléma az volt, hogy nem találtuk a válaszokat, miért kaptunk ki. Nagyon akartunk bizonyítani és ez sikerült is.

Az élen álló Sloven Bratislava Holman Dávid nélkül játszott 0-0-t Pozsonyban a Trnavával. A holland élvonalban Szőke Adrián a Heracles, Kis Tamás pedig a Cambuur kispadját koptatta, előbbi csapata 2-0-ra legyőzte a Zwollét, az utóbbié pedig 2-1-re nyert a Sittard ellen. Az orosz első osztályban a Nyizsnyij Novgorod Kecskés Ákos nélkül verte meg 1-0-ra az Ural együttesét. Horvátországban a Hajduk Split otthon kapott ki 3-1-re a Rijekától, a hazai csapatban Lovrencsics Gergő az első félidőben játszott. Az NK Osijek nagy rangadót nyert Eszéken, a fordulóig listavezető Dinamo Zagrebet győzte le 1-0-ra, Kleinheisler Lászlót a 81. percben cserélték le. Az Osijek ezzel az élre lépett, két pont az előnye, de a Dinamo egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Elrajtolt az észak-amerikai profi liga, az MLS, amelyben három magyar labdarúgó is szerepel. Igaz, Schőn Szabolcs ezúttal nem volt ott a Dallas keretében, amely így nélküle játszott hazai környezetben 1-1-et a Torontóval. A nyitó mérkőzést egyébként a Gazdag Dániellel felálló Philadelphia játszotta a Minnesota ellen, a végeredmény itt is 1-1 lett, a magyar válogatott középpályás 75 percet töltött el a pályán. A Kansas City Sallói Dániellel a kezdőben 3-1-re kikapott Atlantában, a magyar támadó szépített 2-0-nál a 85. pecben, ám egyenlíteni nem tudott a Kansas, sőt, a végén kapott még egy gólt.

Borítókép: Willi Orbán fontos gólt szerzett az Európa-ligában (Fotó: Javier Etxezarreta)