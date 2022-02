Zsinórban másodszor is hazai győzelem a Super Bowlon

Az 56. Super Bowlon a Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals csapott össze a Vince Lombardi-trófeáért.

Az esélyesebb Rams kezdte jobban a döntőt: az idény közben megszerzett elkapó, Odell Beckham kapta el Matthew Stafford passzát hat pontért.

A Cincinnati támadásai nem haladtak sokat, aztán az idényben megszokott leosztás következett: Joe Burrow dobott, Ja’Marr Chase elkapott. A gólvonal közelében azonban nem jött több nagy játék, a Bengalsnak meg kellett elégednie a mezőnygóllal.

A második negyedben a Rams újabb ellenállhatatlan támadássorozatot vezetett, ezt az év támadójátékosának választott Cooper Kupp fejezte be. S bár az extra pont nem volt sikeres, a játék képében másfél negyed után benne volt, hogy sima lesz a döntő.

Ekkor jöttek azonban a Bengals percei. Ha a hagyományos úton nem jött a touchdown, megdobta azt a futójátékos, Joe Mixon!

A Rams is kockáztatott, de Stafford hosszú passzát a Bengals védője, Jessie Bates kapta el, 13-10-re vezetett a félidőben a hazai pályán játszó Los Angeles.

A második félidőben viszont csak néhány másodperc kellett a fordításhoz, igaz, a második TD-elkapását jegyző Tee Higgins szabálytalankodott az egyébként nem élete meccsét játszó sztárvédő, Jalen Ramsey ellen, a játékvezetők azonban megadták a fordítást jelentő hatpontost.

S ha ez nem lett volna elég, Stafford másodszor is eladta a labdát, a Bengals pedig a rájátszásban hibátlan McPherson újabb pontos rúgásával hét pontra növelte előnyét.

Ezután eljött a védelmek ideje. Aaron Donald és Von Miller vezetésével a Rams egyre kevesebb időt hagyott Burrow-nak, de a Los Angeles-i támadógépezet is akadozott, amelyből sérülés miatt kivált Beckham. Egy mezőnygólt összehozott a csapat, de az utolsó negyednek 20-16-os hátrányban futott neki.

Sőt, ugyanez volt az állás két perccel a meccs vége előtt is! A Rams ekkor már kopogtatott a Bengals célterületénél, de úgy tűnt, negyedik kísérletre lesz szükség, egy szigorú bírói ítélet azonban új first downt kínált a Los Angelesnek. S ekkor jött a második Cooper Kupp-touchdown.

A Cincinnatinek kevesebb mint másfél perce maradt. A támadás azonban nem jutott messzire, Aaron Donald szerelése lezárta a mérkőzést.

Az első ötvennégy Super Bowlból egyszer sem ünnepelhetett hazai pályán játszó csapat. Tavaly a Tampa Bay Buccaneers megtörte a sorozatot, idén pedig rögtön csatlakozott a sorhoz a Los Angeles Rams, amely története második Super Bowlját nyerte (az elsőt St. Louis Ramsként), s az NFL második franchise-a lett, amely két külön várost képviselve is ünnepelhetett. A Cincinnati Bengalsnak továbbra is várnia kell a trófeára, a csapat a harmadik Super Bowlját is elveszítette.

A döntő legjobbjának (MVP) Cooper Kuppot választották, aki összesen nyolc elkapást, köztük két touchdownt jegyzett.

Super Bowl LVI

Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams 20-23

Borítókép: Andrew Whitworth, Matthew Stafford és Aaron Donald ünnepel (Fotó: Getty Images/Gregory Shamus)