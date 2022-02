Tökéletes tündérmese vagy az álomcsapat diadala?

Mindössze két csapat volt a harminckettes mezőnyben, amelynek az NFL-idény kezdete előtt kevesebb esélyt adtak a fogadóirodák a Super Bowl-győzelemre, mint a Cincinnati Bengalsnak. Az ohiói csapat az elmúlt két szezonban összesen hat győzelemre volt képes, 2021-ben mégis megnyerte a liga legkiegyensúlyozottabb divízióját, az AFC Északot, majd legyőzte a rájátszásban a Las Vegas Raiderst, az első kiemelt Tennessee Titanst és az amerikai főcsoportot az elmúlt években uraló Kansas City Chiefst is, így a Bengals egyetlen mérkőzésre került története első Super Bowl-győzelmétől.

A Cincinnati eddig a fázisig kétszer jutott el korábban, de 1982-ben és 1989-ben is elvérzett a Joe Montana vezette San Francisco 49ersszel szemben. Az előbbi gárda egyik kulcsembere egy újonc elkapó, Chris Collinsworth volt, ebből a szempontból adja magát a párhuzam: az aktuális menetelésben a legutóbbi draft első körös választottja, Ja’Marr Chase játszott kulcsszerepet.

Ja’Marr Chase és Joe Burrow (Fotó: Getty Images via AFP/Andy Lyons)

Chase az egyetemi bajnokság után ismét együtt játszhat Joe Burrow irányítóval, akit egy évvel korábban draftolt a Bengals. Tavaly idény közben megsérült, idén viszont nem volt hasonló problémája, s amikor az alapszakasz hajrájában nagyobb felelősséget kapott, élt vele. Az idény legjobbjának járó MVP-címét így sem ő, hanem a rájátszásban ismét csődöt mondó Aaron Rodgers (Green Bay Packers) kapta, de ezt akár jó előjelnek is tekinthetik Cincinnatiben: előző két Super Bowlján soraiban tudta az aktuális MVP-t a csapat, mégsem nyert.

Még egy újoncnak kulcsszerepet lehet a döntőn: Evan McPherson eddig mind a tizenkét mezőnygólját értékesítette a rájátszásban, a Bengals három playoff-meccséből kettőt az ő rúgása zárt le. A rutinnak viszont híján van az együttes, a keretből egyetlen játékosnak van Super Bowl-tapasztalata, s neki sem a legjobb: Ricardo Allen tagja volt annak az Atlanta Falconsnak, amely öt éve 28-3-as előnyről kapott ki a New England Patriotstól.

Akár a Super Bowl legidősebb résztvevője is játszhatna a Bengalsban, hiszen a negyvenéves Andrew Whitworth-t 2006-ban a Cincinnati draftolta, a döntőben viszont már a Los Angeles Rams irányítóját védi. Kuriózum, hogy Whitworth mindkét vezetőedzőnél idősebb: saját mestere, Sean McVay harminchat évesen a legfiatalabb Super Bowl-győztes edző lehet, Zac Taylor harmincnyolc esztendősen már csak a második helyre futhat be a listán. Taylor három éve még McVay segítője volt, amikor a Rams 13-3-ra vesztette el az NFL-döntőt a New England Patriots ellen.

A Rams története ötödik döntőjére készül, de eddig csak egyet nyert meg: 2000-ben az éppen St. Louis Rams néven ismert csapat az egyik legdrámaibb lezárású döntőben 23-16-ra legyőzte a Tennessee Titanst. Az akkori edzőt, Dick Vermeilt éppen idén iktatják be a Hírességek Csarnokába.

Whitworth-höz hasonlóan az idei Rams legtöbb kulcsembere igazolás útján került Los Angelesbe, az irányító Matthew Stafford és a futó, Sony Michel az idény előtt, a korábbi Super Bowl-MVP, Von Miller és a balhés, de kiváló képességű elkapó, Odell Beckham már a szezon közben érkezett. Akad azért két fontos kivétel is: a liga egyik legjobb védője, Aaron Donald és az idén valamennyi statisztika alapján legjobb elkapó, Cooper Kupp is teljes profi pályafutását a Ramsben töltötte.

Az álomcsapat-stratégiának köszönhetően a Ramst már az idény előtt is az esélyesek közé sorolták, és a döntő előtt sincs ez másként. Azonban a franchise húsz évvel ezelőtt is így várta a nagydöntőt egy olyan csapat ellen, amely másodéves irányítóval története első Super Bowl-győzelmére hajtott: akkor a Rams elbukott a fiatal Tom Bradyvel és New England Patriots-cal szemben.

Super Bowl LVI

Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams (hétfő, 0.30)

Borítókép: Matthew Stafford a Rams irányítójaként juthat el a csúcsra (Fotó: Getty Images via AFP/Kein C. Cox)