A pekingi téli olimpia magyar „bűnbakja” két érmet nyert a junior-vb-n

Mint ismert, februárban a pekingi téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolyázóink egy arany- és két bronzérmet szereztek: Liu Shaoang megnyerte az 500 métert, 1000 méteren harmadikként zárt, s harmadik lett vegyes váltónk is (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia).

Akadnak „vészmadarak”, akik szerint ha a Liu fivérek majd abbahagyják a korcsolyázást, akkor a magyar sikereknek is vége lesz a short trackben; de egyrészt Liu Shaolin 26 éves, Liu Shaoang pedig csak 23 esztendős, a visszavonulásuk még odébb van, másrészt az elmúlt hét végén a gdanski junior-világbajnokságon a fiataljaink is remekül teljesítettek.

A vb-n részt vevő 31 ország között az ötödik legeredményesebb lettünk két ezüstérmet és két bronzot szerezve. Csak a dél-koreaiak, a kanadaiak, a hollandok és az olaszok előztek meg bennünket az éremtáblán. S az olaszok is csak azért vannak előttünk, mert az ő egyetlen érmük arany lett.

S akárcsak Pekingben, Gdanskban is a férfi 500 méter bizonyult a legjobb számunknak, hiszen a holland Jenning de Boo mögött Nógrádi Bence végzett a második, Jászapáti Péter – Jászapáti Petra öccse – pedig a harmadik helyen. A férfiak 3000 méteres váltójában a Nógrádi, Jászapáti, Granasztói Ádám, Major Dominik összetételű négyesünk az olaszok mögött ezüstérmes lett, a nők 3000 méteres váltójában pedig a Somodi Maja, Albert Viktória, Szigeti Dóra, Végi Diána Laura négyes harmadikként zárt a kanadaiak és a hollandok mögött. Így valamennyi versenyzőnk érmes lett a lengyel városban! Említsük meg azt is, hogy férfi 1500 méteren Jászapáti Péter negyedik lett, éppen csak lemaradt a dobogóról.

Boldog magyar csapat Gdanskban, mind a nyolc versenyzőnk nyakában van érem:

Fotó: Hunskate – Magyar Országos Korcsolyázószövetség

Emlékezhetünk, hogy a 19 esztendős Nógrádi Bence ott volt a pekingi téli olimpián is, és hatodik lett a férfiváltóval. Ő volt az, aki az elődöntőben hibázott az egyik váltásnál, és akit ezért percekkel a futam után első nyilatkozatában Liu Shaolin Sándor sokak rosszallását kiváltva „bűnbaknak” kiáltott ki – mondván, hogy rajta úszott el a döntőbe jutás –, és ezt a ledorongolást később Liu Shaoang sem tartotta helyénvalónak. A B döntőben mindenesetre tökéletes volt az összhang, a mieink megnyerték a „kisdöntőt”, mert az utolsó métereken Liu Shaolin megelőzte a hollandok befejezőemberét, összesítésben így lett meg a hatodik helyünk az ötkarikás játékokon. Nógrádi Bence pedig most Gdanskban az ezüst- és bronzérmével is igazolta, hogy nagyon tehetséges versenyző, szép jövő elé néz.

