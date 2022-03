Háborúban a gólöröm sem tréfa – tanulság Sallai csapattársának

A Bundesliga az elmúlt héten az ukrán zászló sárga és kék színeire változtatta a logója piros alapszínét a hivatalos felületein, és a stadionokban rendre feltűntek az ukrán zászlók. A német bajnokság egyértelművé tette álláspontját az orosz–ukrán háborúban: ellenzi a vérontást és kiáll a megszállt Ukrajna mellett.

Ebben a hangulatban szemet szúrt Demirovic gólöröme, amelyet a csapattársával, Lucas Hölerrel együtt mutatott be, miután a Leipzig kapuját védő Gulácsi felett elegáns mozdulattal átemelve a labdát megszerezte a vezetést a Freiburgnak.

A két freiburgi csatár egymással szembeállva katonai tisztelgést mutatott be, ami sokaknál kiverte a biztosítékot Németországban, mivel a mozdulat a háború pártolását is jelenthette.

Erről persze szó sem volt, Sallai Roland csapattársa, Demirovic a meccs után mentegetőzött, amikor a szemére vetették a dolgot.

– Nem gondoltuk túl a gólörömöt, egy ideje már ezt csináljuk, jóval a háború kirobbanása előtt kezdtük – tisztázta a bosnyák a Kickerben. – Sajnálom, hogy félreérthető volt. Egyáltalán nem állt szándékunkban a háború propagálása, ezt mindenkinek tudnia kell.

Sealed with a chip. 🍟💌 Freiburg lead in Leipzig through #Demirovic! ⏭️ pic.twitter.com/7VznXyelgP — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022

Van, akinek eszébe jutott, hogy most nem szerencsés hasonló gólörömöt gyakorolni. Simon Terodde a Bundesliga II egyik legjobb csatára évek óta, háromszor volt a másodosztály gólkirálya, és a védjegyévé vált a katonai tisztelgés, amelyet ebben az idényben is sokszor bemutatott, hiszen 21 meccsen már 19 gólt számlál a Schalkéban, s jelenleg is vezeti a góllövőlistát.

De Teroddénak volt annyi esze, hogy a háborúra való tekintettel szombaton nem a tőle megszokott tisztelgéssel ünnepelte a találatait, pedig lehetett volna oka rá: mesterhármast ért el a Hansa Rostock ellen.

Visszatérve Demirovicra, tőle korábban sem állt távol az „erőszakos” gólöröm, katonai tisztelgés helyett azelőtt bokszolást imitálva ünnepelte a találatait.

– Amikor a St. Gallenben játszottam Svájcban, akkor neveztek el bokszolónak, ez volt az oka gólörömömnek – árulta el a Bundesliga hivatalos honlapján Demirovic korábban. – Ez jól mutatja azt, aki vagyok. Gyerekkorom óta mindig ki kellett „bokszolnom” magam bizonyos helyzetekből. Igyekszem a pályán is ugyanezt tenni, kibokszolni magam a nehéz helyzetekből.

A bosnyák csatár egyébként egy nem éppen dicsőséges Bundesliga-rekordot is megdöntött az elmúlt hét végén. Demirovic lett az első a bajnokság történetében, aki az első 53 meccséből egyet sem játszott végig, mindig le- vagy becserélték. Ezt a csúcsot eddig 52 csonka mérkőzéssel Branimir Hrgota tartotta, aki jelenleg a Greuther Fürth futballistája.

Borítókép: Demirovic átemeli a labdát Gulácsi felett, és megszerzi a vezetést a Freiburgnak Lipcsében (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)