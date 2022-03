Majdnem megnyerte a budapesti GP-t a világranglistán 184. magyar vívó

A Westend Grand Prix selejtezői után vasárnap a férfi- és a női mezőnyt együtt nézve tizenhárom párbajtőrözőnk volt érdekelt a 64-es főtáblán, de erősen „aránytalanul”. A férfiaknál a 275 fős mezőnyből tíz hazai pengeforgató maradt talpon (huszonkét honfitársunk nevezett), a nőknél a 210 induló közül csak három (itt húsz vívónőnk nevezett). S még annyi kiegészítést kell tennünk, hogy a férfiaknál a világranglista harmadik helyén álló, tokiói olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely, a nőknél pedig a rangsorban 37. Kun Anna kiemeltként mentesült a selejtezőtől, ők egyből a 64-es táblán kezdhettek. Amíg a férfiaknál a világranglista 20. helyezettje csúszott be utolsóként a tizenhat kiemelt közé, a nőknél a 40. – a hölgyeknél többen is hiányoztak a legjobbak közül.

Ami a mieinket illeti, a férfiaknál Siklósi Gergelyhez Koch Máté, Rédli András, Nagy Dávid, Hamilton-Meike Jonathan, Andrásfi Tibor, Bakos Bálint, Bányai Zsombor, Berta Dániel és Keszthelyi Zsombor, a nőknél Kun Annához Muhari Eszter és Gnám Tamara csatlakozott.

Kun Anna nagy menetelése

A nőknél Gnám Tamara a 64, Muhari Eszter a 32 között elköszönt, Kun Anna viszont négy győzelemmel bejutott a négyes döntőbe. A kolumbiai Jaramillio Quevedót 15-9-re, a Tokióban csapatban olimpiai ezüstérmes dél-koreai Li Hje Int 15-12-re, a hongkongi Vivian Kong Man Wait 13-12-re verte, majd jött egy 15-9-es győzelem a már 36 éves, de csapatban világbajnok észt Kristina Kuusk ellen. Ezzel biztossá vált, hogy Kun Anna érmes a Grand Prix-n.

Este aztán az észtek jelenlegi legjobbját, Katrina Lehist is legyőzte, mégpedig 14-11-re. Lehis a világranglista második helyezettje, a verseny első kiemeltje volt, aki a tokiói olimpián az észt csapattal arany-, egyében bronzérmet nyert – nagy bavúr volt nyerni ellene. Kun Anna az aranyéremért az olasz Alberta Santuccio ellen vívott, aki egy évvel idősebb nála, 27 éves, és éppen mögötte 38. a világranglistán. De Tokióban bronzérmes volt az olasz csapattal. (A magyar csapat nem jutott ki az olimpiára, és Kun Anna sem szerzett kvótát egyéniben.) A női verseny utolsó asszójában a harmadik három perc 5-5-ös állással kezdődött, a végjáték azonban egyértelműen Santuccióé volt, aki 15-7-re nyert, ám Kun Anna az ezüstéremmel is nagyon elégedett lehet. És az is volt az eredményhirdetés után:

A döntő asszóra elfáradtam, nem tudtam úgy összpontosítani, mint a nap folyamán addig. Próbálkoztam, de nem sikerült. Pozitív élmény a mai nap, minden asszóból tudok tanulni.

Hullottak az olimpiai bajnokok a BOK-csarnokban

A férfiaknál az olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely már az első asszóját is nehezen, 15-14-re nyerte meg a német Robert Schmier ellen, majd hatalmas meglepetésre 15-10-re kikapott Hamilton-Meike Jonathantól, a Vasas 19 éves vívójától. Siklósi így kommentált:

Nem az én napom volt, de már az elején éreztem, hogy így lesz. Beteg voltam, nem volt súlyos, elhúzódó nátha, de nem tudtam rendesen edzeni. Egész héten láttuk edzőmmel, Dancsházy-Nagy Tamással, hogy fizikailag nem vagyok a topon. Ennek ellenére bizonyítani akartam magamnak és a családomnak is, amely eljött a versenyre. Talán ha kicsit másként, felszabadultan vívok…

Hamilton-Meike Jonathant aztán a nyolcaddöntőben Koch Máté győzte le 15-11-re. Bányai Zsombor a 32 között 15-10-zel kiejtette a tokiói olimpiai bajnok francia Romain Cannonét, de utána nem bírt az olasz Gabriele Ciminivel (12-15). A negyeddöntőbe a mieink közül Koch mellett még a világranglistán 184. (!), 22 éves Nagy Dávid jutott be, aki 16 között Andrásfi Tibort verte 15-8, ezt megelőzően pedig a riói olimpián aranyérmes francia csapat két tagját is legyőzte: Yannick Borelt 15-8-ra, előtte a 64 között pedig Daniel Jerent-t verte 14-13-ra. S Nagy Dávid a negyedik asszóját is megnyerte, 15-10-re a kazah Ruslan Kurbanov ellen, így azzal a jóleső érzéssel hangolhatott az esti négyes döntőre, hogy már biztosan érmes. Koch sajnos nem bírt a finn Niko Vourinennel (6-15), és a nyolcadik helyen végzett.

Érdekesség, hogy a végelszámolásnál Cannone 17., Siklósi 18., Borel 19., a riói egyéni olimpiai bajnok dél-koreai Park Szang Jung 20. lett – a fegyvernem négy klasszisa nem jutott a legjobb tizenhatba sem.

Este Nagy Dávidot Vourinent is legyőzte 12-11-re, az aranyéremért pedig a 2012-es, londoni egyéni olimpiai bajnokkal, a világranglistán hetedik venezuelai Ruben Limardo Gasconnal vívott. Ezúttal győzött a rutin és a dél-amerikai 13-5-re – pedig kétszer három perc után 4-4 volt az állás –, de mondani sem kell, mekkora bravúr Nagy Dávidtól, hogy a világranglista 184. helyéről ezüstérmes lett. Így értékelt:

Életem első GP-döntője volt, ráadásul hazai közönség, család és barátok előtt. Erőt merítettem abból, hogy kijöttek. Nagyon kifárasztott a nap fizikálisan és mentálisan is. A döntőben két harmadon át bírtam, de azután nagyon jól vívott az ellenfelem.

Borítókép: Nagyüzem volt a BOK-csarnokban (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation/Magyar Vívószövetség)