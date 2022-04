A DVTK is vesztese volt a vicces gólokat hozó KTE–Szeged rangadónak

Nagyon szurkolhattak a Vasas és a Diósgyőr hívei a Szegednek. Az NB II 34. fordulójának az utolsó meccsét játszották hétfőn este, és ezen két feljutásra még esélyes csapat játszott egymással, és a képlet egyszerű volt: ha a Kecskemét legyőzi hazai pályán a Szegedet, akkor megelőzi a második helyre lépve a Diósgyőrt, és ebben az esetben a Vasas matematikailag még nem nyeri meg a bajnokságot.

Az angyalföldi együttes számára persze nem volt túl égető kérdés, hiszen az előnye tekintélyes, kecskeméti sikerrel is 12 pont, ha a jövő héten, május 2-án nyer Szombathelyen, akkor ott biztosítja be az első helyét, de ha ott sem, ez akkor is előbb-utóbb bekövetkezik. A DVTK második helye viszont már azon is múlik, hogy a Kecskemét hibázik-e a hátralevő négy körben, ráadásul a nemrég lezajlott furcsa edzőváltás miatt a klub számára egyáltalán nem közömbös, hogy az éppen Szegedről elcsábított Dragan Vukmir sikeresen szerepel-e a csapattal, ami egyet jelent a feljutással.