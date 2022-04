Eddig nem jött be a diósgyőri edzőváltás

A labdarúgó NB II hétfő esti mérkőzésén a DVTK idegenben kapott ki 1-0-ra a szombathelyi Haladás vendégeként, így az újabb bajnoki fordulót a harmadik, már nem feljutást garantáló helyről várja a borsodi alakulat. A Diósgyőr szerb edzője a lefújás után értékelt klubja honlapján, a Haladás mezőnyfölényét csapata nem megfelelő erőállapotával magyarázta. Az ellenfelünk dominált mezőnyben, mert még nincs megfelelő erőállapotban a csapat. Az igazi ziccert mégis mi alakítottuk ki, és azon kívül is két-három olyan lehetőségünk volt, amiből újabb gólhelyzetet teremthettünk volna. Ugyanezt az ellenfelünk nem mondhatja el. A második félidőben szinte nem is lőtt kapura a Haladás, talán egy 16-oson belüli tömegjelenet okozta a legnagyobb izgalmat. Végül tizenegyesből kaptunk gólt, amire nehéz bármit is mondani. A vége felé növeltük a nyomást. Eppelt sérülés miatt kellett lecserélni, de a kispadról szép sorban beküldtem a többi támadót is, de sajnos nem tudtunk kiegyenlíteni. Legalább a döntetlen benne volt a mérkőzésben – mondta Vukmir.

Az értékelést itt lehet megnézni:

A következő fordulóban a Diósgyőr a Szentlőrincet fogadja.