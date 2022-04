Dragan Vukmir nem vacillált sokat a Diósgyőr ajánlatán

S ezen a találkozón új vezetőedzőjét is felfedezte a miskolci alakulat, a Szegedet irányító Vukmir eladta magát a legfőbb riválisnak. Hogy milyen képet fest a Ferencváros egykori védőjéről az, hogy ilyen kevéssel a vége előtt cserben hagyta a Szegedet a legfőbb vetélytárs kedvéért, más lapra tartozik, a DVTK szemszögéből nézve az ugyanakkor nagyszerű húzásnak tűnik, hogy a közvetlen riválist gyengítette meg a vezetőedző elcsábításával.

Az is érdekes, hogy mindehhez a Szeged miért asszisztált, hiszen élő szerződése volt Vukmirnak.

A Diósgyőrnél mindenesetre most mindenki pozitív.

– Dragan Vukmir munkáját az egész szezonban figyelemmel követtük, megítélésem szerint egy igazi fejlesztő edző, a játékosai sokat fejlődtek a keze alatt, nekünk is erre van szükségünk, hiszen egyrészt vannak olyan játékosaink, akikből nem hoztuk ki a maximumot, pedig korábban már bizonyítottak csapataikban, és komolyabb eredményeket is tudtak elérni, másrészt ne feledkezzünk el arról, hogy van egy akadémiánk, sok fiatal tehetséggel, akik közül minél több játékost szeretnénk beépíteni a felnőtt csapatba, hiszen nekik ez a következő állomás a pályafutásukban, és ez a tulajdonosi elvárás is – mondta Benczés.