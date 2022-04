Kruscsics elismerte, a Paks esélyt sem adott az újpestieknek

A Paks vissza tudott vágni az Újpestnek az alig másfél héttel ezelőtti vereségért, sőt, a tolnaiakat Bognár György vezetőedző elmondása szerint a bajnoki meccs történései segítették csapatát hozzá, hogy ezúttal legyőzze az Újpestet. A háromgólos keddi siker értelmében a Paks jutott elsőként a Magyar Kupa döntőjébe, ellenfele a szerdán (20.00, tv: M4 Sport) pályára lépő ETO FC Győr–Ferencváros duóból kerül ki.

– A legutóbbi egymás elleni mérkőzésünk, a 3-1-es vereségre alapoztunk – idézi a klub honlapja Bognárt. – Biztos voltam benne, hogy az Újpest a kelleténél magabiztosabban jön majd ide, és, ha egy olyan Pakssal találja magát szemben, amely fegyelmezett csapatjátékot játszik, védekezik, továbbá a megszerzett labdákból egyből kontrázik, bajban lesz. Mi is alkalmazkodtunk a három kiváló támadójukhoz, nem is tudtak helyzetet kialakítani. Jól és lelkesen játszottunk, egy ilyen feladatra nem kellett senkit motiválni, ez magától értetődő volt. Nagyon örülök a döntőnek, megérdemelten jutottunk be, noha most vívtunk először élvonalbeli gárdával a sorozatban. Az Újpest egy jó csapat, maximálisan megdolgoztunk a mai nagy ünnepért, ami a játékosokon túl az egyesületé és természetesen a szurkolóké.