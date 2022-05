Szlovénia? Igen, ez más kávéház

Még kétgólos hátrányban sem volt minden veszve. A honosított finn csatár, Rasmus Kulmala szép támadás végén emelt a szlovének hálójába, csak éppen gól helyett kiállítást ítéltek a játékvezetők, mert a mieink rosszul cseréltek, hatan voltak. Újabb bosszantó hiba. A vereség aztán azért lett kiütéses, mert újabb emberhátrányunkat könyörtelenül kihasználták a házigazdák. Kétszer is. Ezúttal kilenc másodpercet kellett várni a következő szlovén gólra. Így lett 5-1- a vége.

Íme, a mérkőzés összefoglalója:

– Benne van a játékban a hiba – mentegette a játékosait Szilassy Zoltán, a magyar válogatott másodedzője. – Ha erős az ellenfél, drágábban fizetsz érte. Van, amikor megbüntetik, van, amikor nem. Ma megbüntették – tette hozzá, majd a mérkőzés utolsó perceit részletesen elevenítette fel:

– Sok volt a kiállítás, összesen tizennégy perc, ami nagyon sok energiát elvisz. A végén le akartuk hozni a kapusunkat, hátha fórban faragni tudjuk a különbséget. Ám jött a kiállítás, ahelyett, hogy mi támadtunk volna hat az ötben, ők jöttek öt a négyben, Kaptunk egy gólt, majd még egyet.

Terbócs István, aki szokása szerint vagányan játszott, így összegezte a meccset:

– Nem így terveztük, rosszul kezdetünk, a szlovének hazai pályán ránk jöttek, nehezen tudtuk őket tartani. Aztán kezdtünk belerázódni,

mindenkinek leesett, hogy ezért ez kicsit más kávéház, mint ami eddig volt.

A két hiba kicsit megtört minket. Nem estünk össze, inkább elkezdtünk izgulni, kapkodni, túlságosan akartuk, s ez lett belőle.

A védelmi hibáknak, miként általában, a kapus, Rajna Miklós volt az elszenvedője.

– Az eredmény nem tükrözi azt a munkát, amit beletettünk – bökte ki a legelején.

S ez így igaz. Noha az 5-1-es végeredmény súlyos vereséget sugall, a játék képe alapján most álltunk a legközelebb ahhoz, hogy szoros meccset vívjunk Szlovéniával.

– Három perccel a vége előtt csak 3-1 volt az állás – tért rá a részletekre Rajna Miklós. Kaptunk egy szerencsétlen kiállítást, amit kihasználtak. Az egész meccsen jól védekeztünk hátrányban, nem is tudtak addig betalálni, pedig topligás játékosok alkotják az előnyös sorukat. Tudtuk, hogy ha sok kiállítást csinálunk, akkor az megbosszulhatja magát, és ez így is történt a végén. Közel voltunk hozzájuk, kis szerencsével vissza is jöhettünk volna, mondjuk, ha megadják a második gólunkat, de nem így történt. Mindent beletettünk, ez most ennyire volt elég, mindenki, aki jégre lépett, száz százalékot nyújtott, és ezt a szurkolók is értékelték.

Ahogy megírtuk, az eredmények eddigi alakulása folytán a magyar válogatott akár már szombaton, a Románia–Litvánia mérkőzés után feljuthat, amennyiben a románok nem nyernének a rendes játékidőben. Keleti szomszédunk különös helyzetben van. Noha már kétszer kikapott, de ha az utolsó két meccsét megnyeri, még fel is juthat. Ha viszont szombaton a rendes játékidőben szenved vereséget, akkor megpecsételődik a sorsa és kiesik.

A magyar játékosok nem akarnak számolgatni.

– Nem számolgatunk, vasárnap nyerünk, és kész! – zárta le ezt a kérdést Nagy Gergő.

Az állás: 1. Szlovénia 9 pont, 2. Magyarország 6, 3. Litvánia 3, 4. Koreai Köztársaság 3, 5. Románia 0.

A tornából még hátra lévő mérkőzések:

Szombat:

Litvánia–Románia 15.30

Vasárnap:

Magyarország–Románia 15.30

Szlovénia–Koreai Köztársaság 19.00

Az első két helyezett jut fel, az utolsó kiesik.

Borítókép: Nem a magyar szurkolókon múlt. Fergeteges hangulatot varázsoltak a Tivoli jégcsarnokban (Fotó: MJSZ)