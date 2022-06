Csányi Sándor: A bolgár bormarketing jó példa a magyar futballnak

Ennek érdekében a pénzelosztási rendszer átalakításáról is döntött az MLSZ, amely hatékonyabban kívánja motiválni a klubokat a magyar fiatalok szerepeltetésére. A következő idénytől azt várják el, hogy csapatonként átlagosan négy-öt magyar labdarúgó szerepeltetése mellett legalább egy fiatalt építsenek be a csapatok. Ez azt jelenti, hogy két-három tehetséges fiatal legyen a keretben, akik közül a teljes játékidő minimum felében legalább az egyik legyen a pályán.

– Van olyan csapat, ilyen a Puskás Akadémia is, amely úgy jutott el most a nemzetközi porondra, hogy fiatalokat is előszeretettel szerepeltetett – jegyezte meg Csányi Sándor. – Ugyanakkor a rendszer úgy működik, hogy aki az eredményességért félreteszi a megfelelést a fiatalszabálynak, de a legjobbak között végez,

a helyezésért és a győzelmekért járó jutalmakkal ugyanúgy meg tudja keresni ezt a pénzt, jó háromszázmillió forintot. Szerintem aki ennyit nem hajlandó megtenni a magyar futballért, az ne akarjon a kasszához járulni.

Csányi Sándor érdekes hasonlatot hozott, szerinte a magyar fiatalok helyzetének javításárra jó példa lehet a bolgár bormarketing.

– Hasonló a helyzet, mint a bolgár boroknál – vetette fel az MLSZ-elnök. – Bulgária felépített egy jó bormarketinget, és kétszeres, háromszoros áron adja el a borait a mieinkhez képest, miközben nem képviselnek jobb minőséget a magyar bornál. Ha helyzetbe hozzuk és jól menedzseljük fiatal játékosainkat, rájönnének, hogy sokkal többre vannak hivatva, mint amit gondolnak.

Noha a csapatok létszámának növelésével több élvonalbeli játékos lenne és így valószínűleg több magyar fiatal jutna lehetőséghez, Csányi Sándor szerint nem ez a megoldás, ezért két évig biztosan nem változik a tizenkét csapatos NB I létszáma.