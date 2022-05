A Fradiból és a Vasasból merít erőt a DVTK tulajdonosa

– Azonnal vissza szerettünk volna jutni az élvonalba, ennek rendeltünk alá mindent, illetve ennek megfelelően határoztuk meg a költségvetést, és állítottuk össze a játékoskeretet. Ugyanakkor gondolkodó emberként tisztában voltunk azzal a lehetőséggel, hogy nem sikerül, de bíztunk magunkban. A labdarúgás egy rendkívül összetett sportág, rengeteg összetevő befolyásolja az eredményt, amiből, ha csak egy nem jön, akkor elmaradhat a siker.

Nem létezik a biztos feljutás receptje. Amennyiben lenne, akkor az FTC nem harmadik, a Vasas pedig nem negyedik kísérletre tért volna vissza az élvonalba, pedig egyik esetben sem lehet forráshiányra fogni a kudarcokat

– nyilatkozta Magyar Mátyás, a DVTK többségi tulajdonosa a klub honlapjának adott interjúban.

Magyar Mátyás nem rejti véka alá a véleményét, miszerint az idény során mindvégig hiányolta a játékosokból az elsöprő akaratot.

– Szolnokon sem az első vereség miatt mentem be az öltözőbe, hanem azért, mert nem láttam a mindent elsöprő akaratot. Az ősz második felében már jöttek az eredmények, sorra nyerte a csapat a mérkőzéseket, ám akkor sem mutatott meggyőző játékot. Valljuk be, többször szerencsénk volt, pedig ekkoriban jobban nézett ki a csapat, mint a tavasszal. Az idény elején munka alapú csapatról beszéltem. Lehet rosszul játszani, néha-néha belefér egy rosszabb eredmény, de akkor is látni kell, hogy legalább megpróbálták.

A feljutás elmaradása mellett a legnagyobb szomorúságot az okozta, hogy nagyon sokszor azt láttam, a másik csapat sokkal jobban akarta a sikert, és ennyivel meg tudott szorongatni minket

– mondta a sportvezető, majd sportszerűen gratulált a Kecskemétnek a feljutáshoz.

A tulajdonos utólag amondó, talán korábban kellett volna rászánniuk magukat az edzőváltásra – mint ismert, a bajnokság hajrájában váltotta Kondás Elemért Dragan Vukmir.

– Kondás Elemér koncepciója alapvetően arról szólt, hogy óvakodott attól, hogy hét közben túleddze a csapatot, amelyik így hétvégén frissen lépett pályára. Ez az elképzelés kis híján célt ért, mert ha hárommal több győzelmet arat a csapat, akkor feljutunk. Nincs szándékomban ezért bántani őt, a szakmai tudását sem vonom kétségbe, mert elképzelhető, hogy tavaly ezzel a koncepcióval feljutott volna a DVTK, és lehet, hogy jövőre is. Lehet. Az viszont tény, hogy idén nem sikerült. És az is tény, hogy erőnlét híján a játékosok nem tudják végrehajtani a taktikai utasításokat.

Legfeljebb azt bánom, hogy nem korábban történt a váltás, mert tavasszal hirtelen és nagyon meredeken zuhanni kezdett a csapat teljesítménye.

Ugyanakkor egyetértek azzal a kijelentéssel is, hogy nem szerencsés időpontban váltottunk vezetőedzőt. Ettől függetlenül szükséges volt, és véleményem szerint a váltás nélkül sem értünk volna el jobb végeredményt.