Diósgyőri pánik: megalázott játékos, kitiltott szurkolók

Nem hibázhat többet a DVTK, de könnyen lehet, már ez is kevés a feljutás érdekében. Éppen ezért meglepetten konstatálhattuk, hogy alig volt néző a Soroksár elleni hétfő esti mérkőzésen. Idővel aztán kiderült, mi az oka az érdektelenségnek. A klub érvényes jeggyel sem engedte be a szervezett szurkolói csoportok tagjait, ahogy arról az Ultras Diósgyőr a Facebook-oldalán számolt be.

Idővel remélhetőleg arra is magyarázatot kapunk – az elmúlt hetek megannyi furcsa eseménye mellett –, miért szánta rá magát a klub ilyen végletes döntésre.

A szurkolók nélkül még gyengébbnek tűnt az alacsony színvonalú mérkőzés, amibe csupán Eppel Márton lehelt némi életet: a center a 28. percben Szűcs beadásából mesterien fejelt a Sorokság kapujába.