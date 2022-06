Élesen kritizálta hazai Grand Slam-tornáját a teniszező

Tennys Sandgren teniszkarrierje legnagyobb sikereit Ausztráliában érte el. A harmincéves amerikai játékos 2018-ban és 2020-ban is negyeddöntős volt az Australian Openen. Előbbi menetelés során a korábbi győztes Stan Wawrinkát is legyőzte, míg két éve az elődöntőhöz is nagyon közel állt, de a Roger Federer elleni negyeddöntőjében hét meccslabdát is kihasználatlanul hagyott.

Idén azonban Sandgren el sem utazott Ausztráliába, mert nincs beoltva a koronavírus ellen. Novak Djokovics sincs, néhány napig mégis úgy tűnt, hogy játszhat az év első Grand Slam-versenyén, hogy aztán a bevándorlásügyi miniszter mégis kiutasítsa az országból.