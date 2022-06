Itt a lehetőség, és van is miért visszavágnunk az ausztráloknak

– Már az ausztrálok voltak a fókuszban az edzéseken, de az Argentína elleni meccset még le kellett játszanunk – magyarázta a Nemzeti Sport kérdésére Gangl Edina. – Ez akár még jó is lehet, így nem hosszú szünet után megyünk bele a negyeddöntőbe. Az előző budapesti világbajnokságon például ez rosszul sült el, nem találtuk önmagunkat a hosszú szünet után. Ennek a meccsnek is volt egy ritmusa, megvolt a napi rutin, amin végig kellett menni, ezért örülök is, hogy játszanunk kellett a nyolcaddöntőben.

A kenguruk földjéről érkezett pólósok a szabadnapjukat többek között azzal töltötték, hogy megnézték a mieink Argentína elleni mérkőzését. Nem mintha nem ismernék a magyar válogatottat úgy, mint a tenyerüket, ugyanis a vb előtt a két csapat egy hétig együtt edzett Veszprémben.

Persze ez fordítva is igaz, így Vályi Vanda és Bíró Attila szövetségi kapitány is kemény csatára készül jó formában lévő ausztrálok ellen, akik a tokiói olimpián a negyeddöntőben szoros meccsen maradtak alul az oroszokkal szemben, azóta viszont mind a tizenegy találkozójukat megnyerték. Ahogy a Magyarország elleni legutóbbi két összecsapásukat is – a 2019-es kvangdzsui vb bronzmeccsén egy góllal bizonyultak jobbnak női válogatottunknál. Kedd este 21 órakor (tv: M4 Sport) esélyt kapnak a lányaink a visszavágásra.