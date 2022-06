Öt év után újra eljön hozzánk a legenda, most ingyen nézhetjük meg

Eddig negyvenkét ország több mint kétszáz versenyzőjét nevezték a budapesti eseményre – a létszám várhatóan még jelentősen emelkedik –; jó néhány nagyágyú is nálunk kezdené meg a pontgyűjtést a 2024-es párizsi olimpiára. Köztük a francia Teddy Riner, a harminckét esztendős, háromszoros olimpiai bajnok nehézsúlyú legenda (két egyéni és egy csapatbajnoki címe van az ötkarikás játékokról), tízszeres világbajnok klasszis a tokiói játékokat követően hat hónapon át pihent, január elején tért vissza Párizsban az edzésekhez. 2017-ben itt volt a budapesti vb-n, akkor a kilencedik vb-címét ünnepelhette a +100 kg-ban, majd ugyanabban az évben a marrákesi nyílt világbajnokságon is diadalmaskodott. A tíz vb-címe közül az elsőt Rióban, 2007-ben, tizennyolc évesen szerezte meg. Tavaly a tokiói olimpia egyik nagy meglepetése volt, hogy az egyéni versenyben be kellett érnie a bronzéremmel, de utána a francia csapattal aranyérmes lett. Ez is szenzáció volt, mert ott a japánoknak állt a zászló. Mivel Teddy Rier régen indult versenyen, súlycsoportja világranglistáján csak a 17. helyen áll, így Sipőcz Richárd is megelőzi, ő a 14.