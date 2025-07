Az Inter kapitánya stoplissal beleszállt csapattársába a klub-vb-búcsú után

Bár az Inter BL-döntőt játszott a 2024/25-ös idényben, nem lehetett igazán a klubvilágbajnokság esélyesei közé sorolni. A PSG ellen, a Bajnokok Ligája-fináléban elszenvedett súlyos vereség is érzékeltette már, hogy a rövid kispaddal rendelkező olasz csapat a négy frontos küzdelemben teljesen kimerült az évad végére. Miután pedig az Inter a klub-vb nyolcaddöntőjében kiesett a Fluminense ellen, Lautaro Martínez nyilatkozatából fény derült az öltözőn belüli feszültségekre is. Hakan Calhanoglu távozhat, az új vezetőedző, Cristian Chivu feje fájhat, bár ez ellen megvan a receptje.

Cristian Chivu a partvonal mellől nem tudott segíteni, az Inter kiesett a klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében a Fluminense ellen (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Számomra mindig félig tele van a pohár, különben megfájdul a fejem. Erre a három hétre építhetünk, amikor a következő idényt tervezzük – mondta a Fluminense elleni vereség után Chivu, aki a klubvilágbajnokságon mutatkozott be az Inter kispadján, a Parmától érkezett Simone Inzaghi helyére, aki a szaúdi al-Hilallal menetel a klub-vb-n.

Lautaro Martínez: Aki nem akar maradni, menjen!

Az Inter argentin csapatkapitánya, Lautaro Martínez nem volt annyira optimista, mint Chivu. A támadó, aki kapufáig jutott a meccsen, bocsánatot kért a szurkolóktól a kiesés miatt, noha a milánói fekete-kékek drukkerei számára aligha a klub-vb a legfontosabb sorozat. A következő idényre viszont újra erős csapatot akarnak látni az Inter-hívek, s aggódhatnak az öltözőben lévő, most nyilvánosságra került feszültség miatt.

Egyértelmű az üzenet: aki maradni akar maradjon, aki nem akar maradni, menjen! Mindent bele kell adnunk, de sok dolgot láttam, ami nem tetszett. Csapatkapitányként vezér vagyok, fel kell szólalnom

– jelentette ki Martínez, konkrét neveket ugyanakkor külön kérdésre sem említett. Az olasz sajtó szerint az üzenet nem is elsősorban azoknak szólt, akik a pályán voltak a Fluminense ellen, hanem Hakan Calhanoglu volt a címzett. A török középpályás a hírek szerint a Galatasarayhoz tart, s egy isztambuli borbély fotója is erről árulkodik.

Argentin támadója szavaira Chivu is reagált.

– Én is elmondtam a sajtótájékoztatón, hogy egy irányba kell tartanunk, csak kicsit diplomatikusabb voltam, míg Lautaro stoplissal előre beleállt az ügybe – mondta a román szakember.

Klubvilágbajnokság: háború is nehezítette az Inter helyzetét

Calhanoglu sérülése miatt egyáltalán nem játszott a klubvilágbajnokságon, ahogy Pavard, Bisseck és Zielinski sem, míg Mehdi Taremi a háború miatt Iránban ragadt. Marcus Thuram a brazilok ellen ugyan már vállalta a játékot, de rajta is látszik, hogy ki kell pihennie a 2024/25-ös idényt.

– A Fluminense frissebb és élesebb volt, láthattuk, milyen az energiaszintünk. Balszerencsénk is volt, kétszer eltaláltuk a kapufát és ott volt Stefan de Vrij helyzete is. Két valódi kapura lövésből két gólt kaptunk – foglalta össze a kiesés okait Chivu, bár utóbbi megállapítása túlzás. Az Internazionale és a Fluminense is négyszer találta el ellenfele kapuját, a lövőhelyzetek minőségét is figyelembe vevő xG-mutató minimális brazil fölényt mutatott (1,16-1,14).