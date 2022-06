Schäfer: Azt hiszem, hogy újra kell tanulnom a szabályokat

– Nagy különbség volt az első és a második félidő között, de nem szabad elfelejteni, hogy az Európa-bajnok ellen játszottunk – hívta fel a figyelmet Schäfer András az olaszok ellen elszenvedett 2-1-es vereség után. – Az első félidőben talán jobban látszott a fáradtság rajtunk. Sajnálom, hogy így alakult, mert a szünet előtt egy buta gólt kaptunk. A második félidőben nagy fordulatot vett a mérkőzés, jól reagált a csapat, mindent megtettünk. Mindkét oldalon voltak helyzetek, nekünk is megvoltak azok a ziccereink, amiket az ilyen csapatok ellen be szoktunk rúgni, most nem sikerült. Kicsit savanyú az egész, de nem mondhatom, hogy nem volt megérdemelt az olaszok győzelme. Ugyanakkor egy döntetlen jobb lett volna. A németek ellen van lehetőség javítani, sajnos nélkülem. Emiatt nagyon szomorú vagyok. Sajnálom, hogy egy ilyen eset miatt kell kihagynom egy mérkőzést. Ha az ember a labdát rúgja el, és kap egy sárga lapot, akkor úgy érzi, hogy újra kell tanulnia a szabályokat – bánkódott az Union Berlin középpályása, aki a Nemzetek Ligájában immáron két sárga lapnál jár, így a következő, Németország elleni hazai mérkőzést ki kell hagynia.

A keddi mérkőzésen a magyar kaput őrző Dibusz Dénes az M4 Sport kérdésére elmondta, ezúttal nagyobb volt a nyomás a mieinken, mint az angolok elleni találkozón.

– Nyilvánvaló volt, hogy az olaszok kezdeményezni fognak és agresszívan játszani hazai pályán – már csak azért is, mert az elmúlt mérkőzéseik nem úgy alakultak, ahogy azt előzetesen elképzelték. Ez így is történt, ennek ellenére nekünk is voltak olyan ellentámadásaink, amik veszélyt hordoztak magukban. Sajnos kétgólos hátránnyal vonultunk a szünetre. De nem adtuk fel, bíztunk benne, hogy szoros meccset tudunk játszani és jó eredményt elérni. A második félidőben benne volt a találkozóban az egyenlítés lehetősége. Azt gondolom, hogy ez a két meccs megmutatta, hogy ilyen szintű ellenfelek ellen is tudunk jó mérkőzést játszani, felnőni az ő szintjükre, szép támadásokat vezetni, szűrni az övéiket. Persze néha csúszik porszem a gépezetbe, és a kvalitásaiknak köszönhetően ki tudnak alakítani helyzeteket, de összességében szerintem mindkettő kiélezett találkozó volt. Sajnáljuk, hogy a mai nem zárult pontszerzéssel.