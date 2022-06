Rossi csapata kikapott, de megnyert egy félidőt az Európa-bajnok olaszok ellen

Pillanatokkal a kezdés után a helyszínen helyet foglaló Orbán Viktor is hallhatta, amint tűzbe hozta szurkolóit a squadra azzurra. Gianluca Mancini már a második percben munkát adott Dibusznak, de ő biztosan védte a középre tartó fejest. Mindkét kapitány, Rossi és Roberto Mancini is elegáns öltönyben álldogált a technikai zónában. A „mi olaszunk” volt feszültebb, végig beszélte, kommentálta a meccset. Kicsit felélénkült a 12. percben, ám a Willi Orbán felrúgásáért megítélt szabadrúgást Szoboszlai lőhette kapura 22 méterről, de a lipcsei középpályás a sorfalat találta telibe. A meccs előtti zápor feláztatta a talajt, a gyors olasz szélsők, szélső védők sikeresen alkalmazkodtak a körülményekhez. Matteo Politano a jobb, Leonardo Spinazzola a bal oldalon kavargatott veszélyesen.

Szoboszlainál jó helyen volt a labda, már ha eljutott hozzá:

Az angol meccsen látott labdabiztonság ezúttal nem érvényesült. Nem mintha magától értetődő lenne az Európa-bajnok otthonában a labdatartás…

Dibusz volt a legjobb emberünk, a félidő felénél hatalmasat nyújtózkodott Mancini fejese után. Sallai lövésével adott életjelet a Rossi-csapat, Donnarumma vetődve védett. A következő momentum nem a miénk volt, és ebből gól is született: Spinazzola sokadszorra futott be Lang mögé, ezúttal visszafogta a lendületét, okosan gurított középre Nícolo Barellának, az Inter középpályása nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba 17 méterről.

Barella bevarrta:

Dibusz úszott a levegőben, bele is ért a labdába, de nem volt esélye az erős lövéssel szemben. Kissé megzavarodott a válogatott a bekapott góltól, és amikor futóversenyt provokáltak az olaszok, abból mindig baj lett. Az első félidő utolsó percében is, amikor Politano hagyta faképnél Szalai Attilát, a középen érkező Lorenzo Pellegrini pedig játszi könnyedséggel gurított Dibusz kapujába. Megváltásként hatott az első félidő vége, nem csak a 45 perc telt el, a magyar remények is elpárologtak a Dino Manuzzi-stadionban.

Olasz öröm Cesenában:

A folytatásra megemberelte magát a magyar válogatott, bemutatott egy-két veszélyes akciót. Az egyik végén Szoboszlai reklamált kezezést nem minden ok nélkül, Nagy Ádám távolról, Nego közelebbről próbálkozott, de ezek nem voltak veszélyes lehetőségek. Nem úgy, mint az olasz lövések: Politano az 56. percben a lécre bombázott. Tili-tolival etették a megzavarodott magyar védelmet az olaszok, Cristante egy csiki-csuki után lőtt mellé.

Érezte Rossi, hogy frissítenie kell: lehozta a fáradt és indiszponált Nagy Ádámot és Negot, az előbbit Callum Styles, utóbbit Fiola Attila váltotta. Érdemben nem változott a helyzet. Pontosabban annyiban igen, hogy Lang és Szalai nem kényszerült versenyfutásra. Egyszer csak a semmiből talált egy (ön)gólt a magyar válogatott: Fiola beadásába a 61. percben Mancini szerencsétlenül ért bele, a labda Donnarumma kapujába pattant. Újra nyílt lett a meccs. Érezte ezt a magyar tábor, szó szerint örömtüzet gyújtottak a srácok. Sőt, Sallai Roland lövése után újabb pirotechnikai bemutató következhetett volna, de Donnarumma a helyén volt, főlé tolta a léc alá tartó bombát.

Mancini is belenyúlt a meccsbe, Pellegrini helyére a tavaly nyári Eb-n is bizonyított Juventus-játékos, Manuel Locatelli érkezett. Az olaszok nem akartak mindenáron újabb gólt szerezni Rossi szűk tíz percet adott Bolla Bendegúznak a hajrában, ő Nagy Zsoltot váltotta a hajrában. Majd érkezett Ádám Martin és az újonc Vancsa Zalán, Schäfer András és Szalai Ádám helyére.

A válogatott tisztességesen küzdött az egyenlítésért, de az eredmény már nem változott. A 2-1-es vereség után csak az első félidei játék miatt magyarázkodhat Marco Rossi. Ha ezt egyáltalán meg kell tennie az Eb-győztes elleni vereség miatt...

Nemzetek Ligája-mérkőzés, A divízió: Olaszország–Magyarország 2-1 (2-0), Cesena, 21 ezer néző, gólszerzők: Barella (30.), Pellegrini (44.), illetve Mancini (öngól, 61.).

A csoport másik mérkőzésén: Németország–Anglia 1-1. A csoport állása: 1. Olaszország 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. Németország 2, 4. Anglia 1.

A magyar válogatott szombaton Németország ellen folytatja a szereplését a Nemzetek Ligájában.