Marco Rossi talán élete próbája előtt

Más fronton is komolyan vesznek minket: tegnap az első, Budapestről induló, a ma esti Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszínétől, Cesenától egyórás vonatútra található Bolognában landoló gép utasait rendőrök vigyázó pillantásai kísérték a reptéren. Ugyanez megismétlődött a cesenai pályaudvaron, az 1500 látogatóval. Pedig nem árt vigyázni a magyar drukkerekkel. A római székhelyű Corriere dello Sport „mértékadó” információi szerint a szurkolók egy része „azonosul a neonáci eszmékkel, jellemző rá a homofób viselkedés, a tárgyak pályára dobálása, a lelátói zavargások és erőszakos cselekmények”. Ha ilyen jól tudják…

Apropó, szurkolók. A mai meccs előtt is lesz közös vonulás a Nemzetek Ligája-mérkőzés helyszínére, a Dino Manuzzi-stadionba. A helyszín egyebek mellett arról is nevezetes, hogy az olasz válogatott eddig még nem kapott gólt a cesenai stadionban. 1989-ben Bulgáriát, 1992-ben San Marinót győzte le 4-0-ra, 2009-ben pedig Svájc ellen nyert 1-0-ra. A cesenai olasz gólkirály, Roberto Baggio a kilenc olasz gólból hármat vállalt magára. Jelenleg nincsenek ilyen klasszisai az olasz válogatottnak, mint az 1993-ban Aranylabdával jutalmazott vb-ezüstérmes csatár.

Mancini dicsérte Rossit:

Részben erről is beszélt Roberto Mancini a tegnapi sajtótájékoztatón. – A labdatartásban erős Jorginho és Marco Verratti sérülés és fáradtság miatt nem lehet velünk, de Bryan Cristante és Manuel Locatelli képes lehet őket pótolni – kezdte az olasz kapitány, majd hangsúlyozta, hogy a magyarok elleni meccs részben a kísérletezés jegyében zajlik majd, több újonc is magára öltheti az azúrkék mezt. Köztudott, hogy Mancini kiváló kapcsolatot ápol korábbi csapattársával, Marco Rossival, és ennek hangot is adott, majd megdicsérte a kollégája munkáját. – Rossi jó edző és jó ember, remek munkát végzett a magyar válogatottal. Szívósan védekező, kemény csapatot faragott a magyarokból – mondta az Eb-győztes edző.

Rossi ugyanúgy lefutotta a tiszteletköröket, mint a kollégája. A magyar kapitányra rengeteg olasz újságíró volt kíváncsi, egyik-másik még a nyilvános kérdezz-felelek előtt megjegyezte, hogy nem ártana visszatérnie a Serie A-ba, ha még szeretne valamit alkotni edzőként. Rossi szerint ez nem aktuális, ő másról beszélt. – Remek állapotban vannak a játékosok, az angolok legyőzése után ezt mutatták a fizikai paraméterek. Persze ez nem sokat jelent. Tisztában vagyunk azzal, hogy tökéletes játékot kell nyújtanunk az olaszok ellen, és nem szabad, hogy az olaszok elkapják a fonalat. Máskülönben nem lehet esélyünk. És kell egy kis szerencse is – hangsúlyozta a kapitány, aki a sérült Kleinheisler Lászlóra és a koronavírusos Gazdag Dánielre sem számíthat az idei második Nemzetek Ligája-mérkőzésére, az öt tétmeccs óta nyeretlen olasz válogatott ellen.

A magyar válogatott legutóbb 1953-ban Európa-kupa-mérkőzésen, Puskás Ferenc két és Hidegkuti Nándor góljával győzött idegenben Olaszország ellen. Tétmérkőzésen azóta nem termett babér. Idén sem valószínű a bravúr, de ki számított négy napja az angolok legyőzésére?



Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport, az eddigi eredmények: Magyarország–Anglia 1-0, Olaszország–Németország 1-1. A mai program: Olaszország–Magyarország 20.45 (tv: M4 Sport), Németország–Anglia 20.45 (tv: Spíler 2). A csoport állása: 1. Magyarország 3 pont, 2. Németország, Olaszország 1-1 pont, 4. Anglia 0.