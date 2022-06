Rossi: Az Anglia elleni siker megnehezítheti a válogatott dolgát

A magyar labdarúgó-válogatott kedden Cesenában Olaszország vendége lesz a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában. Az összecsapásról Marco Rossi korábban úgy beszélt, hazája, Olaszország himnuszát is énekli majd a kezdés előtt, ahogy a magyart is fogja. Az edző számára külön presztízspárharcot jelenthet, hogy az ellenfelet jó barátja, Roberto Mancini irányítja, akivel 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben. A magyar szövetségi kapitány a hétfői sajtóeseményen elárulta, egyelőre nem beszélt Mancinivel.

– Korábban sosem voltam szövetségi kapitány, így nem tudom, milyen érzés a hazám válogatottja ellen meccselni, de abban biztos vagyok, hogy érzelemdús pillanatok lesznek. Az ellenfél nehéz időszak után várja a meccset, de Roberto Mancini remek edző, biztos vagyok benne, hogy a válogatott hamarosan ismét sikeres lesz vele. Az Anglia elleni győzelem abból a szempontból nem segít, hogy ezek után Olaszország biztosan nem veszi félvállról a meccset. Korábban talán volt rá esély, hogy a csoport többi csapata azt gondolja, Magyarországot biztosan legyőzik valahogy, most viszont biztos vagyok benne, hogy a vetélytárs odateszi magát ellenünk. Amit korábban is mondtam, most is igaz, nevezetesen, hogy a földön kell maradni, és tisztában lenni a realitásokkal. Az erőviszonyok alapján továbbra is Olaszország az esélyes, de most is megteszünk mindent, hogy borítsuk a papírformát – idézi az olasz szakember szavait a Nemzeti Sport.