Rossit alaposan szemügyre vették, és nehezen értik az olaszok

Cosimo Inguscio, a hűséges fegyverhordozója is hallotta a rövid, de velős monológot. Ő is. Dugig volt tegnap a sajtószoba az érdeklődő olasz újságírókkal. Rossi jól kezelte a kérdéseket, nem voltak őszinteségi rohamai, mint alkalomadtán Telkiben. A legjobb formáját hozta, lubickolt az olaszok szeretetében. Illetve abban nem, mert ahogy a Corriere dello Sport genovai tudósítója mondta, igazából fogalmuk sincs, hogy ki ez a nagyra nőtt kopasz ember, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Annyit mindenki tud róla, hogy jóban van Roberto Mancinivel, az olaszok kapitányával, de ezen a ponton nagyjából ki is merült a vele kapcsolatban felhalmozott tudásanyag.

Pontosabban Rossinak van még egy különös ismertetőjegye: a tavalyi Eb-szereplés. Ezzel azonosította egy másik kolléga, egy helyi sportlap tudósítója. Kicsit közhelyes, de legalább nyomot hagyott az olasz futballban. A genovai kolléga szerint Rossi előtt nem fog kitárulni a horizont, amíg vissza nem tér a hazájába. – Nem értem őt, és ezt most ne vegye sértésnek. Ha hazatérne a Serie A-ba, sokkal több figyelmet kaphatna, mint az ön országának szövetségi kapitányaként. De ezt nyilván ő is tudja. Kíváncsi vagyok, hogy hajlandó-e lépéseket tenni annak érdekében, hogy felépítse magát az olasz klubfutballban – szaladt ki az újságíró száján néhány őszinte mondat.

Rossi élete meccse előtt szemlátomást meghatódott a hirtelen jött reflektorfénytől. És elmondhatta magáról azt a bravúrt, hogy több újságírót vonzott a jelenléte a saját hazájában, mint a regnáló Európa-bajnok kapitánya.

A várható kezdőcsapatok olasz szemmel:

A meccs napján nem szökött fel a futball-láz Cesenában. A kávézókban kötelező jelleggel be van készítve az ország sportlapja, a „Gazella”, ahogy becézik a Gazzetta dello Sportot.

Nem eresztették bő lére a Milánóból Cesenába látogatott tudósítók. Rossival (ki mással?) adták el a magyarokról szóló passzust. „Tisztelnek minket az olaszok? Erre büszkeséggel tölt el” – című három hasábos anyagot szentelnek a magyar kapitánynak. Csak egyet kell lapozni, és máris feltárul a magyarok kezdőcsapata, mármint a Gazzetta szerint. Íme: Dibusz – Fiola, Orbán, Szalai A. - Nego, NagyÁ., Styles, Nagy Zs. – Sallai, Szoboszlai – Szalai Á. Valamit konyítanak Milánóban ehhez a sportághoz.

A cesenai kolléga nem volt ilyen felkészült. Nála Gulácsi a magyarok kapusa, és Rossi egyetlen embert sem vesz ki az angolokat legyőző csapatból. Hát, ez márpedig nem így lesz, tudjuk jól a kapitánytól.

Nem reprezentatív kávézóban rögzített minta alapján Rossit az átlag olasz nem ismeri. Aki kicsit járatos a futball világában, annak pontosan annyit mond, mint a genovai újságírónak a tegnapi sajtótájékoztatón: kedves, biztosan érti a dolgát, de mit keres Magyarországon, ha tényleg olyan felkészült...

Borítókép: Rossiról nem sokat tudnak az olaszok (Fotó: Nemzeti Sport)