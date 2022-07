Bukás és pacsizás, ez a szakasz a Tour-történelem nagy napja volt

Vasárnap befejeződik a Tour de France, de a záró napon a Párizs körüli tekerésen és a Champs-Élysées-n, valamint a pénteki, ugyancsak sík szakaszon az összetettben aligha lesznek nagy változások. Erre a szombati, 40,7 kilométeres egyéni időfutam kínál lehetőséget, s kínált még a mai, utolsó hegyi szakasz a Pireneusokban a Lourdes és Hautacam közötti 143,5 kilométeres távon újabb hegyi befutóval. A 2020-as és 2021-es francia körversenyt megnyerő szlovén Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a hétfői pihenőnapon megígérte, hogy támadni fog, az összetett második helyén állva megpróbálja csökkenteni a 2:22 perces hátrányát az éllovas dán Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) mögött. Mert ha csak arra spekulál, hogy majd az időfutamon a maga javára billenti a mérleg nyelvét, akkor arra ráfizet. Nos, Pogacar a szerdai szakaszt megnyerte ugyan, de Vingegaard a célban is ott volt a nyomában, így csak az időjóváírással tudott négy másodpercet lefaragni a hátrányából.

A mai szakaszon, akárcsak az előző napin, nagyjából hatvan kilométer után jöttek a nehézségek: a mezőny ekkor kezdte meg a mászást az 1709 méter magas Col d’Aubisque-ra (kiemelt kategória, 16,4 kilométeres emelkedő 7,1 százalékos meredekséggel), majd jött az 1378 méteres Col de Spandelles (1. kategória, 10,3 km, 8,3 százalék), a végén pedig a hegyi befutó az 1520 méteres Hautacamon (kiemelt kategória, 13,6 km, 7,8 százalék).

Pogacar ma is tartotta a szavát, 39 kilométerrel a vége előtt támadott, de Vingegaard átvette a tempóját. A szlovén klasszis többször is próbálkozott, de nem tudta lerázni. Harminc kilométerrel a vége előtt a lejtmenetben Vingegaard kis híján elesett, nagyot kellett mentenie, hogy a nyeregben maradjon. Nem sokkal később viszont Pogacar el is esett!

Mire visszaült a kerékpárjára, a dán lendületesen, már nyolc-tíz másodperc előnnyel száguldott előtte a lejtőn. Ám amikor észlelte, hogy nagy ellenfelével baj történt, lelassított, és sportszerűen megvárta. A két versenyző pacsizott egymással, de Vingegaard-nak egy Fair play-díj is járna!

A szakaszból 4,4 kilométer volt hátra, amikor a pontversenyben vezető, így zöld trikóban tekerő belga Wout van Aert a Jumbo–Vismából húzta maga mögött a csapattárs Vingegaard-t, Pogacar pedig leszakadt róluk.

A vége előtt 3,5 kilométerrel aztán Vingegaard kilőtt, és meg sem állt a célig, ő nyerte meg a szakaszt. Pogacar bejött a második helyre, de 1:04 percet kapott, így nemhogy csökkent volna a hátránya, még jelentősen nőtt is, így nagyon nagy drámának kellene történnie ahhoz, hogy a 2022-es Tour de France győzteseként vasárnap ne Jonas Vingegaard-t ünnepeljék.

– Ez hihetetlen, nyerni szerettem volna a szakaszon, és sikerült. Nagyon kemény volt a vége! A párizsi célba érkezésig továbbra is összpontosítanom kell, egyelőre ne beszéljünk arról, hogy milyenek az esélyeim a Tour megnyerésére – nyilatkozta Vingegaard.

Tour de France, 18. szakasz, Lourdes–Hautacam, 143,5 km, hegyi befutó:

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) 3:59:50 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 1:04 perc hátrány

3. Wout van Aert (belga, Jumbo–Visma) 2:10 p h.

4. Geraint Thomas (brit, INESO Grenadies) 2:54 p h.

5. David Gaudu (francia, Groupama–FDJ) 2:58 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Vingegaard 71:53:34 óra

2. Pogacar 3:26 perc hátrány

3. Thomas 8:00 p h.

Pénteken a Castelnau-Magnoac és Cahors közötti 188 kilométeres sík etap és két negyedik kategóriás emelkedő vár a 109. Tour de France mezőnyére, amely összesen 3328 kilométert teker, amíg vasárnap Párizsban a hagyományok szerint célba ér a Champs-Élysées-n.

Borítókép: A fotó, amely bekerült a sporttörténelembe (Forrás: Eurosport)