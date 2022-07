Harsány érkezés, szerencsére kölcsönösen elmaradt a provokáció + videó

Délután háromkor már ellepik a stadion környékét a rendőrök, szirénázó autók hangja tölti be a környéket, de a helyiek még nyugodtan teszik a dolgukat. Délután négyre kisétálunk az arénától csupán másfél kilométerre, a Novo Mesto városrészben található pályaudvarhoz, ahová a különvonat az eredeti tervek szerint negyed hatkor fut be a Fradi-drukkerekkel. Itt még nagyobb a készültség, kordonnal biztosítják a környéket, s többosztagnyi rohamrendőr várja a legelszántabb szurkolókat. Vannak, akik korábban érkeznek. Ők, mint megtudjuk, autóval jöttek, s nem is Budapestről, hanem szerte a Felvidékről, persze magyarok, a Fradinak drukkolnak, és ők is a zöld-fehér, illetve piros-fehér zöld színnel ékesített, valamint Anti Slovan felirattal pingált fekete egyenpólót viselik. Nem szívesen elegyednek beszélgetésbe. Kivéve Sanyit, aki civilben érkezett, az alkarján hatalmas Mindörrökké Ferencváros tetoválás.