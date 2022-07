Két csapatunk előnyről kezd, és a Puskás sem adta fel a reményt

– A 4-1-es sikerünk ellenére ugyanolyan komolyan fogunk készülni a visszavágóra, mintha szorosabb végeredmény született volna – nyilatkozta a Fehérvár csapatkapitánya, Fiola Attila múlt csütörtökön a Qabala legyőzése után, s az éberséget az azerbajdzsáni visszavágóra is fenn kell tartani. Már csak azért is, mert az első meccsen a 16. percben a vendégek szerezték meg a vezetést, a negyedik Vidi-gólt pedig a 90. perc hozta, amikor a Qabala már emberhátrányban játszott.

– Az eredmény nem tükrözi azt, hogy mennyire nehéz meccset játszottunk – intett óvatosságra a két gólt szerző Kenan Kodro is.

A Vidi különgépe tegnap a tervezetthez képest két órával később, 9.45-kor szállt fel Budapestről, és három óra repülés után érkezett meg Gabalába. A repülőtéren egyedül a fehérváriak gépével foglalkoztak a dolgozók és a biztonsági személyzet, így a csapat hamar beléphetett Azerbajdzsán területére, húsz perc buszozás után elfoglalhatta a szállását, este pedig a mai mérkőzés időpontjában edzett.

A Kisvárda egy hete történelmi mérkőzést nyert meg, a klub most debütált a nemzetközi porondon, és idegenben 1-0-ra verte a 15 ezer szurkolója előtt pályára lépő kazah Kajrat Almatit, amely az előző kiírásban csoportkörös volt az Európa-konferencialigában. A várdaiak a csereként beállt Jasir Asanai 82. percben szerzett góljával nyertek, de a lefújás után ők is tisztában voltak vele, hogy a párharc még nem dőlt el. A Kajrat vasárnap a Kazah Kupa csoportkörében sorozatban a harmadik mérkőzését is megnyerte, 3-2-re győzte le az Aksut, de a 14 csapatos kazah bajnokságban csak a hatodik helyen áll.

– Igyekszünk továbbra is a földön maradni, úgy fogjuk fel, hogy 0-0-ról folytatódik a párharc. Ugyanolyan koncentráltan, nagy lelkesedéssel kell játszanunk, mint az első meccsen – nyilatkozta Török László, a Kisvárda vezetőedzője.

A portugál bajnokság csak a jövő hét végén indul, ám az előző szezonban hatodik Vitória Guimaraes az Európa-konferencialiga selejtezőjében sajnos remek rajtot vett, múlt csütörtökön 14 800 szurkolójától támogatva 3-0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. Az első játékrészben szinte felbillent a pálya, olyan nagy fölényben játszott, két gólt szerzett, fordulás után már a felcsútiaknak is voltak helyzeteik, de újabb hazai gól jött. A háromgólos vereség után a csalódott Hornyák Zsolt vezetőedző nem is beszélt továbbjutási esélyről. Már itthon, a visszavágóra készülve mindenesetre a védelemből Spandler Csaba megígérte, nem adják fel.

– Elemeztük a mérkőzést, levontuk a következtetéseket, és remélem, még egyszer nem fogunk ilyen gyengén játszani. Olyan taktikai fegyelmezetlenségeket követtünk el, amelyek egyáltalán nem jellemzők ránk, a hibáink a figyelem és a koncentráció hiányának a számlájára írható. A második félidőben már többet birtokoltuk a labdát, erre kell törekednünk a visszavágón is. A reményt sosem fogjuk feladni, a kezdő sípszótól mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el. Jó lenne, ha minél hamarabb gólt tudnánk szerezni, és fontos, hogy a védekezésünk stabil legyen – fogalmazott Spandler Csaba.

Érdekesség, hogy a húszéves magyar Bencze Antal is bekerült a Vitória keretébe. A kapus 2018-ban érkezett Portugáliába, és a korábbi 54-szeres portugál válogatott védő, Fernando Meira lett a menedzsere. Másfél éve tagja a Vitória felnőttkeretének, ő a harmadik számú hálóőr.

Európa-konferencialiga, selejtező, 2. forduló, visszavágók, mai műsor:

Qabala (azeri)–Mol Fehérvár FC 18.00 (tv: Duna World)

Kisvárda Master Good–Kairat Almati (kazah) 18.00 (tv: M4 Sport)

Puskás Akadémia FC–Vitória SC (portugál) 21.00 (tv: M4 Sport)

SZERDAI EREDMÉNYEK:

Európa-konferencialiga, selejtező, 2. forduló, visszavágók:

FC Gomel (fehérorosz)–Arisz Szaloniki FC (görög) 1-2 (0-1), továbbjutott: az Arisz Szaloniki kettős győzelemmel, 7-2-es összesítéssel

KÍ Klaksvík (feröeri)–Sutjeska Niksic (montenegrói) 1-0 (0-0), tj.: a KÍ Klaksvík, 1-0-s összesítéssel

AIK Stockholm (svéd)–Vorszkla Poltava (ukrán) 2-0 (1-0, 1-0, 1-0), tj.: az AIK Stockholm, 4-3-as összesítéssel

Inter Club d'Escalades (andorrai)-CFR Cluj (román) 1-1 (1-0), tj.: a Cluj, 4-1-es összesítéssel

Bajnokok Ligája-selejtező 2. forduló, visszavágók:

Slovan Bratislava (szlovák)–Ferencváros 1-4 (0-2), tj.: a Ferencváros, 5-3-as összesítéssel

Olimpiakosz (görög)–Makkabi Haifa (izraeli) 0-4 (0-1), továbbjutott: a Makkabi, 5-1-es összesítéssel

FC Zürich (svájci)–Qarabag FK (azeri) 2-2 (1-0, 2-1, 2-2) – hosszabbítás után, tj.: a Qarabag, 5-4-es összesítéssel

Malmö FF (svéd)–Zalgiris Vilnius (litván) 0-2 (0-1), tj.: a Zalgiris Vilnius kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel

Fenerbahce (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 1-2 (0-0, 1-1, 1-1) – hosszabbítás után, tj.: a Dinamo Kijev, 2-1-es összesítéssel

Bodö/Glimt (norvég)–Linfield FC (északír) 8-0 (4-0), tj.: a Bodö/Glimt, 8-1-es összesítéssel

kedden játszották:

KF Skupi (északmacedón)–Dinamo Zagreb (horvát) 0-1 (0-0), tj.: a Dinamo Zagreb (3-2).

Shamrock Rovers (ír)0ľPFC Ludogorec (bolgár) 2-1 (1-0), tj.: a Ludogorec (4-2).

F91 Dudelange (luxemburgi)–Pjunik Jereván (örmény) 1-4 (1-1), tj.: a Pjunik (4-2).

Viktoria Plzen (cseh)–Helsingin JK (finn) 5-0 (3-0), tj.: a Viktoria Plzen, kettős győzelemmel (7-1).

Sheriff Tiraspol (moldovai)–NK Maribor (szlovén) 1-0 (0-0), tj.: a Sheriff Tiraspol (1-0).

AEK Larnaca (ciprusi)–Midtjylland (dán) 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 3-4, tj.: a Midtjylland (2-2), tizenegyesekkel

A BL-selejtező harmadik fordulójának párosítása:

bajnokok ága:

Qarabag (azeri)–FERENCVÁROS

Makkabi Haifa (izraeli)–Apollon Limassol (ciprusi)

Ludogorec (bolgár)–Dinamo Zagreb (horvát)

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Viktoria Plzen (cseh)

Bodö/Glimt (norvég)–Zalgiris (litván)

Crvena zvezda (szerb)–Pjunik Jereván (örmény)

nem bajnokok ága:

AS Monaco (francia)–PSV Eindhoven (holland)

Dinamo Kijev (ukrán)–Sturm Graz (osztrák)

Union Saint-Gilloise (belga)–Rangers FC (skót)

Benfica (portugál)–Midtjylland (dán)

