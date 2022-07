Olimpiai érmesünk különleges céllal vág neki a hagyományos viadalnak

A Kékszalag legutóbbi két kiírását az RSM nyerte meg. A kormányos, Vándor Róbert az idei viadalt felvezető sajtóeseményen szintén a technikai háttérről beszélt: – Évről évre egyre korszerűbb hajóval állunk rajthoz, hiszen ebben a sportágban a folyamatos változtatás elengedhetetlen a győzelem vagy az előkelő helyezések eléréséhez.

Ugyanezt hangsúlyozta Gémesi Jóka, a Fifty-Fifty csapat képviselője. A 2014-es Kékszalag óta ez az egység tartja a tókerülő rekordot, akkor hét óra, tizenhárom perc, ötvenhét másodperc volt a győztes idő.

A hajók mellett természetesen idén is fontos szereplő lesz a szél: az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése alapján a rajt idején gyenge légmozgás vár a mezőnyre, ezt még délelőtt fokozatosan felváltja a megélénkülő, húsz-harminc kilométer per órás délnyugati szél. Csapadékra nem kell számítaniuk a Kékszalag résztvevőinek, a lassabban haladó versenyzőknek viszont pénteken már viharos széllökésekre is fel kell készülniük.

