A magyar bajnok kerékpáros idén második idényét teljesíti a Groupama–FDJ-ben, szerződése az év végéig szól a francia csapattal. Valter arra számít, hogy jövőre is folytatódik a közös munka.

– Szeretek az FDJ-nél tekerni, szeretek velük lenni, a franciám is egyre jobb. Még nincs megegyezés, ők általában az év vége felé szoktak hosszabbítani. De biztos, hogy fogok ajánlatot kapni tőlük. Jól érzem magam a csapatnál, nagyon jó a hangulat – árulta el a magyar kerekes, aki csapata talán három legnagyobb sztárját, Arnaud Démare-t, Thibaut Pinot-t és David Gaudut név szerint is dicsérte, ugyanakkor azt is elárulta, hogy adott esetben más csapatok ajánlatát is meghallgatja.

Valter Attila eddig háromszor indult Grand Touron, mindannyiszor a Giro d’Italián. Tavaly viselhette az összetett éllovasnak járó rózsaszín trikót is, míg idén a magyarországi rajt miatt volt különleges számára az olasz körverseny.